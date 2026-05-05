۳۰ هزار متر مربع عملیات درزگیری آسفالت آزادراه کاشان-اصفهان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر بهنام مرتضوی پناه عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۳۰ هزار متر مربع عملیات درزگیری آسفالت کاشان- نطنز- اصفهان (سان‌آرا) به طول ۲۰ کیلومتر با هزینه‌ی ۲۶ میلیارد ریال از ابتدای فروردین تا نیمه‌ی اول اردیبهست ماه جاری اجرا شد.

وی با تاکید بر اینکه عملیات لکه‌گیری و پر کردن چاله‌های ایجاد شده در سطح آزادراه سان‌آرا نیز با آسفالت سرد یا گرم روزانه اجرا می‌شود، ابراز کرد: عملیات روکش آسفالت این محور نیز توسط تیم‌های راهداری در محور کاشان اصفهان در حال اجرا است.

معاون اجرایی شرکت ساخت و نگهداری آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان(سان‌آرا) تصریح کرد: عمده دغدغه مجموعه عوامل شرکت ساخت و نگهداری آزادراه کاشان- نطنز- اصفهان(سان‌آرا) به ویژه راهداران این مجموعه بهسازی و ایمن سازی آزادراه در راستای افزایش رفاه و رضایت کاربران و آسودگی خاطر آنها با سفری ایمن و امن از تردد در این محوره حیاتی و شاهراه ارتباطی کشور است.

وی همچنین از طرح‌های روزانه‌ی بهسازی و ایمن‌سازی آزادراه با تعمیر و تعویض ۳۶۰ عدد گارد، پایه و سرسپری همزمان با نیمه‌ی نخست اردیبهشت خبر داد.

مرتضوی پناه تصریح کرد: تعویض ۱۱۴ عدد گارد، تعمیر ۲۵ عدد پایه، نصب ۱۴۱ پایه، تعمیر ۵۸ گارد افتاده، ۲۱ عدد تابلوی بال کبوتری و یک عدد سرسپری در ۲۵ نقطه‌ از مقاطع مختلف آزادراه انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: بهسازی و ایمن سازی ۲۵ نقطه در مقاطع مختلف از محور اصفهان به کاشان و بالعکس، اصفهان به نطنز و بالعکس علاوه بر نصب تابلوها، علائم هشداری و عملیات‌های روزانه پاکسازی در آزادراه انجام شد.

معاون اجرایی شرکت ساخت و نگهداری آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان(سان‌آرا) تصریح کرد: عملیات پاکسازی محور رفت و برگشت آزادراه با جمع آوری ضایعات و لاشه لاستیک در ایستگاه‌های امنیت و سلامت، اطراف نیوجرسی‌ها، محل‌های تصادف و شست‌وشوی تابلوهای مسیرنما انجام شد.

به گفته وی، آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان(سان‌آرا) شاهراه ارتباطی شمال به جنوب و آزادراه مهم و حیاتی است که سالانه بخش عظیمی از ترانزیت کالا را به عهده دارد.