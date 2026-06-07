به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسکندری سرگروه خبرنگاران خارجی صبح یکشنبه در تشریح جزئیات این خبر از سفر ۸ خبرنگار و فعال رسانهای از کشورهای اتریش، ایرلند، لبنان و افغانستان به شهرستان میناب خبر داد.
وی اظهار کرد: این گروه رسانهای در قالب برنامهای زیر نظر معاونت برونمرزی صدا و سیما به هرمزگان سفر کردهاند و امروز با حضور در میناب از نزدیک در جریان ابعاد و آثار حوادث اخیر قرار میگیرند.
اسکندری با بیان اینکه خبرنگاران خارجی علاقهمند به مشاهده مستقیم واقعیتهای میدانی هستند، افزود: اعضای این هیأت در طول سفر خود از مناطق مختلف کشور بازدید کرده و با مردم، خانوادههای آسیبدیده و مسئولان محلی گفتوگو کردهاند تا تصویری دقیق از شرایط موجود به مخاطبان خود ارائه دهند.
وی ادامه داد: بازدید از میناب فرصتی است تا این خبرنگاران از نزدیک شرایط منطقه را مشاهده کرده و گزارشهای خود را بر پایه مشاهدات میدانی و گفتوگو با مردم تهیه کنند.
سرگروه خبرنگاران خارجی تأکید کرد: انتقال واقعیتها و روایتهای میدانی به افکار عمومی جهان از مهمترین اهداف این سفر رسانهای است و خبرنگاران حاضر تلاش میکنند تصویری نزدیک به واقعیت از آنچه در مناطق مختلف ایران میگذرد، به مخاطبان خود ارائه دهند.
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