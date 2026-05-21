به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی کارآموزیان شامگاه پنجشنبه در حاشیه حضور جمعی از خبرنگاران داخلی و بین المللی در گلزار شهدای دانشآموز میناب اظهار کرد: نزدیک به سه ماه از وقوع این جنایت بزرگ میگذرد، جنایتی که در آن ۱۶۸ نفر از فرشتگان میناب، شامل دانشآموزان و فرهنگیان، به دست رژیم صهیونیستی و با حمایت آمریکا به شهادت رسیدند.
وی افزود: امروز همراه با حدود ۶۰ نفر از فعالان رسانهای داخلی و بینالمللی در محل حادثه و همچنین مزار شهدای عزیز حضور پیدا کردیم. بسیاری از خبرنگاران تا پیش از این تنها روایتها و گزارشها را شنیده بودند، اما وقتی از نزدیک فضای مدرسه و محل وقوع حادثه را دیدند، تحت تأثیر سنگینی فضا قرار گرفتند.
رئیس سازمان بسیج رسانه کشور ادامه داد: رژیم صهیونیستی و حامیانش تلاش کرده بودند این حادثه را با روایتهای کاذب و تحریفشده ارائه دهند، اما حضور میدانی خبرنگاران در محل حادثه نشان داد چه جنایت بزرگی رخ داده است. بسیاری از خبرنگاران داخلی و خارجی پس از مشاهده صحنهها و گفتوگو با خانوادهها و شاهدان، عمیقاً متأثر و منقلب شدند.
کارآموزیان با اشاره به بازتابهای این حضور رسانهای گفت: برخی از خبرنگاران خارجی به ما میگفتند آنچه در اینجا میبینند، یادآور همان نسلکشی است که پیشتر درباره آن در غزه سخن گفته میشد؛ با این تفاوت که در اینجا، در یک مدرسه و در یک نقطه، دهها دانشآموز و فرهنگی به شهادت رسیدهاند.
وی افزود: امشب نیز در محل تدفین شهدای عزیز میناب حضور داریم و خبرنگاران در حال تهیه گزارشها و مصاحبههای خود برای رسانههای مختلف هستند تا روایت این حادثه را به افکار عمومی جهان منتقل کنند.
رئیس سازمان بسیج رسانه کشور در پایان خاطرنشان کرد: رسانه به عنوان یک ابزار راهبردی در جنگ روایتها میتواند نقش شتابدهنده در انتقال حقیقت داشته باشد و صدای مظلومیت این کودکان و دانشآموزان شهید را به افکار عمومی جهان برساند. بدون تردید خون این فرشتگان بیگناه بیپاسخ نخواهد ماند و روزی حق این شهدا از عاملان و آمران این جنایت گرفته خواهد شد.
