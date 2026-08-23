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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

مستندی که به نقش رسانه‌ها در جنگ می‌پردازد؛ جنگ از جناحی دیگر بررسی شد

مستندی که به نقش رسانه‌ها در جنگ می‌پردازد؛ جنگ از جناحی دیگر بررسی شد

حجت عدالت‌پناه نویسنده و کارگردان مستند «جنگ از جناحی دیگر»، با تأکید بر نقش رسانه‌ها در شکل‌دهی به افکار عمومی گفت که روایت رسانه‌ها بخشی از میدان تقابل است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه فرهنگی شهید آوینی، حجت عدالت‌پناه نویسنده و کارگردان مستند «جنگ از جناحی دیگر»، با تشریح رویکرد این اثر، اظهار کرد: آنچه معمولا از جنگ دیده می‌شود، موشک‌باران، درگیری مستقیم و پاسخ متقابل است اما این پرسش مطرح است که آیا جنگ از همان ابتدا در میدان نظامی آغاز می‌شود یا پیش از آن، زمینه‌های آن در عرصه‌های سیاسی، امنیتی، رسانه‌ای و روانی شکل گرفته است؟

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اقدامات مختلفی برای بازگرداندن نفوذ آمریکا به ایران و منطقه دنبال شد و موضوعاتی مانند کودتا، فعالیت‌های جاسوسی، ارتباط با گروه‌های تجزیه‌طلب و حمایت از جریان‌های مخالف جمهوری اسلامی مطرح بود. به گفته وی، پس از ناکامی این اقدامات، جنگ تحمیلی علیه ایران آغاز شد و هم‌زمان، جنگ روانی و رسانه‌ای نیز علیه جمهوری اسلامی شکل گرفت.

این نویسنده و کارگردان گفت: رسانه‌های قدرتمند جهان، به‌ویژه رسانه‌های آمریکایی و جریان‌های همسو با آن، تلاش کردند تصویر خاصی از ایران و جمهوری اسلامی در افکار عمومی جهان شکل دهند و در کنار فشارهای اقتصادی، زمینه‌های نارضایتی و تقابل را نیز تقویت کنند.

عدالت‌پناه با اشاره به تغییر ساختار رسانه‌ای جهان ادامه داد: امروز دیگر روایت جنگ تنها در اختیار چند رسانه بزرگ نیست. گسترش شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های تعاملی باعث شده افراد، رسانه‌های محلی و کاربران مستقل نیز بتوانند روایت خود را از وقایع منتشر کنند.

وی عنوان کرد: در این مستند عملکرد رسانه‌های آمریکایی، اروپایی، شرقی، رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور و رسانه‌های داخلی بررسی و تلاش شده است نحوه بازتاب جنگ و تفاوت روایت‌ها در این رسانه‌ها مورد توجه قرار گیرد. در جنگ اخیر نیز رسانه‌های مختلف روایت‌های متفاوتی ارائه کردند و موضوعاتی مانند آسیب به غیرنظامیان و کودکان، توانمندی‌های پدافندی ایران و خسارت‌های واردشده به طرف مقابل در رسانه‌های مختلف بازتاب یافت.

وی همچنین به نقش رسانه‌های داخلی و تولیدات کاربران و هنرمندان ایرانی اشاره کرد و گفت: استفاده از ابزارهای نوین و هوش مصنوعی به جوانان و هنرمندان ایرانی امکان داد روایت‌های تازه‌ای از جنگ تولید و در فضای مجازی منتشر کنند.

این نویسنده و کارگردان درباره ساختار جنگ از جناحی دیگر توضیح داد: این اثر حدود ۳۵ دقیقه است و روایت آن بر اساس تصاویر و گزارش‌هایی شکل گرفته است که از منابع مختلف گردآوری و بررسی شده‌اند. این فیلم می‌تواند زمینه‌ای برای گفتگو درباره ابعاد مختلف جنگ و نقش رسانه‌ها در شکل‌دهی به افکار عمومی باشد.

عدالت‌پناه در پایان گفت: هدف اصلی این مستند نشان دادن این واقعیت است که جنگ تنها در میدان نظامی رخ نمی‌دهد، بلکه رسانه، افکار عمومی و جنگ روانی نیز بخشی از میدان تقابل هستند.

کد مطلب 6924852
ندا زنگینه

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