به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه فرهنگی شهید آوینی، حجت عدالتپناه نویسنده و کارگردان مستند «جنگ از جناحی دیگر»، با تشریح رویکرد این اثر، اظهار کرد: آنچه معمولا از جنگ دیده میشود، موشکباران، درگیری مستقیم و پاسخ متقابل است اما این پرسش مطرح است که آیا جنگ از همان ابتدا در میدان نظامی آغاز میشود یا پیش از آن، زمینههای آن در عرصههای سیاسی، امنیتی، رسانهای و روانی شکل گرفته است؟
وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اقدامات مختلفی برای بازگرداندن نفوذ آمریکا به ایران و منطقه دنبال شد و موضوعاتی مانند کودتا، فعالیتهای جاسوسی، ارتباط با گروههای تجزیهطلب و حمایت از جریانهای مخالف جمهوری اسلامی مطرح بود. به گفته وی، پس از ناکامی این اقدامات، جنگ تحمیلی علیه ایران آغاز شد و همزمان، جنگ روانی و رسانهای نیز علیه جمهوری اسلامی شکل گرفت.
این نویسنده و کارگردان گفت: رسانههای قدرتمند جهان، بهویژه رسانههای آمریکایی و جریانهای همسو با آن، تلاش کردند تصویر خاصی از ایران و جمهوری اسلامی در افکار عمومی جهان شکل دهند و در کنار فشارهای اقتصادی، زمینههای نارضایتی و تقابل را نیز تقویت کنند.
عدالتپناه با اشاره به تغییر ساختار رسانهای جهان ادامه داد: امروز دیگر روایت جنگ تنها در اختیار چند رسانه بزرگ نیست. گسترش شبکههای اجتماعی و رسانههای تعاملی باعث شده افراد، رسانههای محلی و کاربران مستقل نیز بتوانند روایت خود را از وقایع منتشر کنند.
وی عنوان کرد: در این مستند عملکرد رسانههای آمریکایی، اروپایی، شرقی، رسانههای فارسیزبان خارج از کشور و رسانههای داخلی بررسی و تلاش شده است نحوه بازتاب جنگ و تفاوت روایتها در این رسانهها مورد توجه قرار گیرد. در جنگ اخیر نیز رسانههای مختلف روایتهای متفاوتی ارائه کردند و موضوعاتی مانند آسیب به غیرنظامیان و کودکان، توانمندیهای پدافندی ایران و خسارتهای واردشده به طرف مقابل در رسانههای مختلف بازتاب یافت.
وی همچنین به نقش رسانههای داخلی و تولیدات کاربران و هنرمندان ایرانی اشاره کرد و گفت: استفاده از ابزارهای نوین و هوش مصنوعی به جوانان و هنرمندان ایرانی امکان داد روایتهای تازهای از جنگ تولید و در فضای مجازی منتشر کنند.
این نویسنده و کارگردان درباره ساختار جنگ از جناحی دیگر توضیح داد: این اثر حدود ۳۵ دقیقه است و روایت آن بر اساس تصاویر و گزارشهایی شکل گرفته است که از منابع مختلف گردآوری و بررسی شدهاند. این فیلم میتواند زمینهای برای گفتگو درباره ابعاد مختلف جنگ و نقش رسانهها در شکلدهی به افکار عمومی باشد.
عدالتپناه در پایان گفت: هدف اصلی این مستند نشان دادن این واقعیت است که جنگ تنها در میدان نظامی رخ نمیدهد، بلکه رسانه، افکار عمومی و جنگ روانی نیز بخشی از میدان تقابل هستند.
نظر شما