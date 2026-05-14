به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ کمتر از یک ماه دیگر آغاز می شود و شور و حرارت به فوتبال جهان باز خواهد گشت. گروه B رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ یکی از جذاب‌ترین و در عین حال غیرقابل‌پیش‌بینی‌ترین گروه‌های این تورنمنت به شمار می‌رود؛ گروهی که از همان زمان قرعه‌کشی، توجه بسیاری از کارشناسان و هواداران فوتبال را به خود جلب کرده و درباره سرنوشت تیم‌های حاضر در آن بحث‌های زیادی شکل گرفته است.

این گروه از چهار تیم کانادا (به‌عنوان یکی از میزبان‌ها)، بوسنی و هرزگوین، سوئیس و قطر تشکیل شده است. ترکیب این چهار تیم از نظر سبک بازی، تجربه بین‌المللی و سطح کیفی بازیکنان باعث شده رقابت‌ها کاملاً نزدیک و حساس باشد و پیش‌بینی تیم‌های صعودکننده به مرحله بعد کار ساده‌ای نباشد.

کانادا؛ امیدوار به درخشش در سومین جام

تیم ملی کانادا به‌دلیل میزبانی رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، نیازی به حضور در مرحله مقدماتی نداشت و بدون انجام هیچ دیدار انتخابی به این تورنمنت راه یافت. این تیم به همراه مکزیک و ایالات متحده آمریکا، سه کشور میزبان این دوره هستند که به‌صورت مستقیم و بدون شرکت در مسابقات انتخابی، جواز حضور در جام جهانی را کسب کرده‌اند.

سرخ ها (لقب تیم ملی کانادا) پس از جام جهانی ۱۹۸۶ ایتالیا و ۲۰۲۲ قطر این سومین باری است که جواز حضور در این مسابقات را کسب می کنند.

کانادا برای اولین بار در سال ۱۹۸۶ و در جام جهانی مکزیک حضور یافت. آن تیم در گروه E با تیم‌های فرانسه، اتحاد جماهیر شوروی و مجارستان هم‌گروه بود. کانادایی‌ها هر سه بازی خود را واگذار کردند: ۰-۱ مقابل فرانسه، ۰-۲ مقابل شوروی و ۱-۵ مقابل مجارستان. آن‌ها نه تنها هیچ امتیازی نگرفتند، بلکه موفق به زدن حتی یک گل هم نشدند. این تنها حضور کانادا در جام جهانی مردان برای ۳۶ سال بود.



پس از ۳۶ سال انتظار، کانادا در سال ۲۰۲۲ و در جام جهانی قطر بار دیگر به میدان رفت. این تیم در گروه F با تیم‌های بلژیک، کرواسی و مراکش هم‌گروه بود. کانادا با نتیجه یک بر صفر مقابل بلژیک شکست خورد، سپس ۴ بر یک از کرواسی شکست خورد و در بازی پایانی ۲ بر یک مقابل مراکش پیروز شد. به این ترتیب، کانادا اولین گل تاریخ خود در جام جهانی را توسط آلفونسو دیویس در بازی با کانادا به ثبت رساند.

جسی مارش سرمربی تیم ملی کانادا

جسی مارش مربی فوتبال آمریکایی است که سابقه فعالیت در لیگ‌های معتبر اروپا را در کارنامه دارد. پیش از ورود به عرصه مربیگری، مارش به عنوان هافبک در تیم‌های مختلف به میدان می‌رفت.

جسی مارش دوره‌های مربیگری خود را در چندین باشگاه آغاز کرده است. از جمله مهم‌ترین تجربیات او می‌توان به فعالیت در سالزبورگ در اتریش و لیدز یونایتد در لیگ برتر انگلیس اشاره کرد.



مارش به فلسفه‌های فوتبال مدرن اعتقاد دارد و سبک بازی تهاجمی با فشار بالا را دنبال می‌کند. او همچنین به استفاده از تکنولوژی برای بهبود عملکرد بازیکنان اهمیت ویژه‌ای می‌دهد و از ابزارهای نوین برای تحلیل بازی بهره می‌برد.

آفونسو دیویس ستاره ای که همچنان می درخشد

در ترکیب این تیم، ستاره‌ای شناخته‌شده‌تر از آلفونسو دیویس، وینگر-مدافع باشگاه بایرن مونیخ، به چشم نمی‌خورد.

دیویس که یکی از مهره‌های کلیدی کانادا محسوب می‌شود، در حال حاضر از ناحیه همسترینگ دچار مصدومیت است و تلاش می‌کند روند درمان و ریکاوری خود را به‌موقع طی کند تا بتواند برای حضور در جام جهانی آماده شود. او در فصل جاری هم در اکثر بازی ها برای بایرن مونیخ به میدان رفت اما نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا را به دلیل مصدومیت از دست داد.

تیم ملی فوتبال کانادا در فیفا رنکینگ ۳۰ را دارد و پس از سوئیس دومین تیم برتر در این گروه محسوب می شود.

بوسنی و هرزگوین؛ با ستاره ای قدیمی به دنبال شگفتی

تیم ملی بوسنی و هرزگوین در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه H قرار داشت و با کسب ۱۷ امتیاز، پس از اتریش در جایگاه دوم جدول ایستاد و موفق شد جواز حضور در مرحله پلی‌آف صعود به جام جهانی را به دست آورد.

«اژدهایان» (لقب تیم ملی بوسنی و هرزگوین) در نخستین دیدار پلی‌آف، در تاریخ ۲۶ مارس ۲۰۲۶ در شهر کاردیف به مصاف تیم ملی ولز رفتند. این مسابقه در وقت‌های قانونی با نتیجه یک بر یک به پایان رسید و در نهایت در ضربات پنالتی، بوسنی با نتیجه ۴ بر ۲ موفق شد میزبان را شکست دهد و به مرحله بعد صعود کند.

اوج کار شاگردان «سرگئی باربارز» (سرمربی تیم ملی بوسنی) در دیدار مقابل تیم ملی ایتالیا رقم خورد؛ جایی که در تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۲۶ و در شهر زنیکا، در شرایطی که بسیاری انتظار داشتند ایتالیا بدون دردسر راهی جام جهانی شود، «سوسن‌های طلایی» (لقب تیم ملی بوسنی) دست به کار بزرگی زدند. این دیدار در ۹۰ دقیقه و وقت‌های اضافه با نتیجه یک بر یک به پایان رسید و سرنوشت بازی به ضربات پنالتی کشیده شد.

در ضربات پنالتی نیز بوسنی بار دیگر شگفتی‌ساز شد و با نتیجه ۴ بر یک حریف قدرتمند خود را شکست داد تا ایتالیا برای چهارمین دوره متوالی از صعود به جام جهانی باز بماند.

بوسنی پس از سال ۲۰۱۴ این دومین باری است که در جام جهانی حضور دارد. این تیم در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۱۴ یکی از حریفان تیم ملی ایران بود که موفق شد تیم کشورمان را با نتیجه ۳ بر یک شکست دهد.

تیم ملی فوتبال بوسنی و هرزگوین تاکنون دو بار موفق به حضور در رقابت‌های جام جهانی شده است. نخستین حضور این تیم در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل رقم خورد؛ جایی که بوسنی در نخستین تجربه خود در گروهی با آرژانتین، نیجریه و ایران قرار گرفت و با وجود کسب یک پیروزی برابر ایران، نتوانست از مرحله گروهی صعود کند.

بوسنی در جام جهانی ۲۰۱۴ با هدایت «صفوت سوشیچ» عملکرد قابل قبولی داشت و نخستین گل تاریخ این کشور در جام جهانی را «وداد ایبیشویچ» مقابل آرژانتین به ثمر رساند. همچنین پیروزی ۳ بر یک برابر ایران، نخستین برد تاریخ بوسنی در این مسابقات محسوب می‌شود.

سرگئی باربارز سرمربی تیم ملی بوسنی

پس از ناکامی در صعود به جام‌های جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲، بوسنی و هرزگوین برای جام جهانی ۲۰۲۶ بار دیگر جواز حضور در این رقابت‌ها را به دست آورد. شاگردان «سرگئی باربارز» ابتدا در پلی‌آف موفق شدند تیم‌های ملی ولز و ایتالیا را شکست دهند و به عنوان یکی از شگفتی‌سازان فوتبال اروپا راهی جام جهانی شوند.

در تاریخ ۱۹ آوریل ۲۰۲۴، «سرگئی باربارز» به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال بوسنی و هرزگوین منصوب شد و با فدراسیون فوتبال این کشور قراردادی چهار ساله امضا کرد. نخستین تجربه او روی نیمکت تیم ملی در ۳ ژوئن ۲۰۲۴ رقم خورد؛ جایی که بوسنی در یک دیدار دوستانه خارج از خانه با نتیجه ۳ بر ۰ مقابل انگلیس شکست خورد.

باربارز در ادامه مسیر خود در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶، نخستین پیروزی‌اش را در ۲۱ مارس ۲۰۲۵ مقابل رومانی به دست آورد. پس از آن، تیم ملی بوسنی عملکردی درخشان داشت و با کسب سه پیروزی دیگر برابر قبرس و دو برد پیاپی مقابل سن مارینو، یکی از موفق‌ترین دوره‌های تاریخ خود در مرحله مقدماتی جام جهانی را تجربه کرد.

ادین ژکو؛ کهنه کار اما همچنان موثر

در تیم بوسنی بازیکنی معروف تر از ادین ژکو کهنه کار که کاپیتان این تیم هم محسوب می شود پیدا نمی کند. این بازیکن در ۱۴۸ بازی برای بوسنی موفق شده ۷۳ گل به ثمر برساند و با بیش از ۴۰ سال سن همچنان امید اول هواداران این تیم است. طارق محرموویچ مدافع تیم فوتبال ساسولو هم یکی از بازیکنان مطرح بوسنی است که توانسته در سری آ ایتالیا عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد.

رنکینگ این تیم در فیفا ۶۵ است.

سوئیس امید اول گروه برای صعود به مرحله حذفی

تیم ملی سوئیس که با لقب «صلیب‌های سرخ» شناخته می شود کار دشواری برای صعود به جام جهانی نداشت و شاگردان «مراد یاکین» در گروه B مرحله مقدماتی با ۱۴ امتیاز صدرنشین شدند و جواز صعود مستقیم به جام جهانی را کسب کردند. این تیم تاکنون در ۱۲ دوره از رقابت های جام جهانی حضور داشته است.

نخستین حضور سوئیس در جام جهانی به سال ۱۹۳۴ در ایتالیا بازمی‌گردد؛ جایی که این تیم توانست تا مرحله یک‌چهارم نهایی پیش برود و در نهایت در رتبه هفتم قرار گرفت. در جام جهانی ۱۹۳۸ فرانسه نیز سوئیس بار دیگر تا یک‌چهارم نهایی صعود کرد و عملکردی مشابه ثبت کرد.

در جام جهانی ۱۹۵۰ برزیل، سوئیس در مرحله گروهی حذف شد و در رتبه ششم قرار گرفت. اما چهار سال بعد، در جام جهانی ۱۹۵۴ که به میزبانی خود سوئیس برگزار شد، این تیم یکی از بهترین عملکردهای تاریخ خود را ثبت کرد و دوباره به یک‌چهارم نهایی رسید.

پس از آن، سوئیس در جام جهانی ۱۹۵۸ سوئد موفق به صعود نشد. در جام‌های ۱۹۶۲ شیلی و ۱۹۶۶ انگلیس نیز این تیم در مرحله گروهی حذف شد و به ترتیب در رتبه‌های شانزدهم قرار گرفت.

در ادامه، سوئیس در دوره‌های ۱۹۷۰، ۱۹۷۴، ۱۹۷۸، ۱۹۸۲، ۱۹۸۶ و ۱۹۹۰ موفق به صعود به جام جهانی نشد. اما در جام جهانی ۱۹۹۴ آمریکا، این تیم بار دیگر به صحنه جهانی بازگشت و تا مرحله یک‌هشتم نهایی پیش رفت و در رتبه شانزدهم قرار گرفت.

سوئیس در سال ۱۹۹۸ و ۲۰۰۲ دوباره از صعود بازماند، اما در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان عملکرد قابل توجهی داشت و تا مرحله یک‌هشتم نهایی پیش رفت و در رتبه دهم ایستاد. در جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی، این تیم در مرحله گروهی حذف شد و در رتبه نوزدهم قرار گرفت.

در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل، سوئیس بار دیگر به مرحله یک‌هشتم نهایی رسید و در رتبه یازدهم ایستاد. در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه نیز عملکردی مشابه داشت و در رتبه چهاردهم قرار گرفت. در نهایت، در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، سوئیس در رتبه دوازدهم جهان ایستاد.

در مجموع، سوئیس طی دهه‌های اخیر به یکی از تیم‌های باثبات فوتبال اروپا تبدیل شده و همواره در بسیاری از دوره‌های جام جهانی توانسته به مراحل حذفی راه پیدا کند، هرچند هنوز موفق به حضور در مراحل نیمه‌نهایی این رقابت‌ها نشده است.

مورات یاکین سرمربی تیم ملی سوئیس

یاکین پس از پایان دوران بازی، وارد عرصه مربیگری شد و از سال ۲۰۰۶ کار خود را با تیم «کونکوردیا بازل» آغاز کرد. سپس در سال ۲۰۰۹ هدایت تیم «تون» را برعهده گرفت و در ادامه بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ سرمربی «لوسرن» بود. او در فصل ۲۰۱۴–۲۰۱۵ نیز هدایت تیم «اسپارتاک مسکو» روسیه را بر عهده داشت.

در تاریخ ۹ اوت ۲۰۲۱، یاکین به عنوان سرمربی تیم ملی سوئیس منصوب شد. او در مسیر انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ عملکرد موفقی داشت و با نتایج قابل توجه از جمله تساوی بدون گل مقابل ایتالیا (قهرمان یورو)، زمینه صعود سوئیس به جام جهانی را فراهم کرد؛ نتیجه‌ای که باعث شد ایتالیا به مرحله پلی‌آف برود.

دو بازیکن تاثیرگذار در ترکیب تیم ملی سوئیس

در ترکیب فعلی سوئیس، دو بازیکن بیش از دیگران به‌عنوان ستون‌های اصلی تیم شناخته می‌شوند؛ مانوئل آکانجی مدافع تیم فوتبال اینتر میلان و گرانیت ژاکا هافبک تیم فوتبال ساندرلند.

آکانجی با قدرت در دفاع، سرعت در پوشش فضاها و توانایی در بازی‌سازی از خط دفاعی، نقش مهمی در سازماندهی ساختار دفاعی سوئیس دارد و یکی از مهره‌های کلیدی این تیم به شمار می‌رود. در مقابل، ژاکا به‌عنوان رهبر خط میانی و طراح اصلی حملات، وظیفه کنترل ریتم بازی، توزیع پاس‌ها و هدایت تیم در زمین را بر عهده دارد و تجربه بالای او در سطح ملی و باشگاهی، یکی از نقاط اتکای مهم سوئیس محسوب می‌شود.

این دو بازیکن که از آن‌ها به‌عنوان چهره‌های اصلی «صلیب‌های سرخ» (لقب تیم ملی سوئیس) یاد می‌شود، می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر این تیم برای صعود از مرحله گروهی و رسیدن به مراحل حذفی ایفا کنند.

رنکینگ این تیم در رده بندی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در جایگاه ۱۹ است.

قطر با مربی ای نام آشنا به دنبال نتایج خوب

تیم ملی فوتبال قطر با هدایت «خولن لوپتگی» سرمربی اسپانیایی خود، برای دومین دوره متوالی موفق به حضور در رقابت‌های جام جهانی شده و بار دیگر در بزرگ‌ترین رویداد فوتبال جهان شرکت می‌کند.

عنابی‌ها (لقب تیم ملی قطر) در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه A رقابت‌ها قرار داشتند و عملکردی منسجم و قابل توجه از خود به نمایش گذاشتند. این تیم در پایان رقابت‌های گروهی توانست با کسب نتایج مناسب، بالاتر از تیم‌های ملی امارات و عمان در صدر جدول قرار بگیرد و به عنوان تیم نخست گروه، جواز حضور مستقیم در جام جهانی را به دست آورد.

قطر با این عملکرد موفق، هفتمین سهمیه قاره آسیا برای جام جهانی را نیز به نام خود ثبت کرد؛ سهمیه‌ای که نشان‌دهنده رشد و تثبیت جایگاه این تیم در فوتبال آسیاست. حضور مجدد عنابی‌ها در جام جهانی، ادامه روندی است که با برنامه‌ریزی بلندمدت، سرمایه‌گذاری گسترده و تجربه میزبانی دوره گذشته این رقابت‌ها آغاز شده بود.

خولن لوپتگی سرمربی تیم ملی قطر

خولن لوپتگی مربی اسپانیایی فوتبال است که سابقه هدایت تیم‌های ملی و باشگاه‌های مطرح اروپا را دارد.

او مربیگری را با تیم‌های پایه اسپانیا آغاز کرد و در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ با تیم‌های زیر ۱۹ و زیر ۲۱ سال اسپانیا قهرمان اروپا شد. سپس مدتی هدایت پورتو را برعهده گرفت اما بدون جام از این تیم جدا شد.

در سال ۲۰۱۶ سرمربی تیم ملی اسپانیا شد و این تیم را بدون شکست به جام جهانی ۲۰۱۸ رساند، اما پیش از شروع مسابقات به دلیل توافق با رئال مادرید از تیم ملی اخراج شد. حضورش در رئال مادرید کوتاه بود و پس از شکست‌های سنگین از کار برکنار شد.

بعدها در سویا عملکرد موفقی داشت و قهرمان لیگ اروپا ۲۰۲۰ شد. سپس در ولورهمپتون و وستهام یونایتد هم مربیگری کرد که هر دو تجربه با جدایی زودهنگام همراه بود.

او در سال ۲۰۲۵ هدایت تیم ملی قطر را برعهده گرفت و موفق شد این تیم را به جام جهانی ۲۰۲۶ برساند.

بازیکنان کلیدی برای قطر

در میان تیم‌های حاضر در گروه قطر، این تیم از یک ویژگی مهم و قابل توجه برخوردار است؛ به این معنا که در ترکیب عنابی‌ها هیچ بازیکن لژیونر دیده نمی‌شود و تمامی ملی‌پوشان این کشور در لیگ داخلی، یعنی لیگ ستارگان قطر، به میدان می‌روند. این موضوع نشان‌دهنده اتکای کامل فوتبال قطر به ساختار داخلی و برنامه‌ریزی بلندمدت برای پرورش بازیکنان در داخل کشور است.

در خط حمله، اکرم عفیف و معز علی به عنوان دو مهره کلیدی و تاثیرگذار شناخته می‌شوند؛ بازیکنانی که بار اصلی گلزنی و خلق موقعیت را بر دوش دارند و امیدهای اصلی هواداران قطر برای موفقیت در این رقابت‌ها محسوب می‌شوند. عملکرد این دو بازیکن می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت عنابی‌ها در جام جهانی داشته باشد.

در کنار این دو مهاجم، حسن الهیدوس نیز به عنوان کاپیتان اول تیم ملی قطر و یکی از باتجربه‌ترین بازیکنان این نسل، حضور دارد. او از جمله چهره‌های باسابقه و رهبرهای اصلی تیم به شمار می‌رود که نقش مهمی در هدایت و مدیریت جریان بازی در زمین ایفا می‌کند.

در خط دفاع نیز پدرو میگل، مدافع با اصالت پرتغالی، یکی از مهره‌های مهم و کلیدی قطر محسوب می‌شود. او با تجربه و توان فنی خود، به عنوان یکی از ستون‌های خط دفاعی عنابی‌ها شناخته می‌شود و حضورش در ساختار دفاعی این تیم اهمیت ویژه‌ای دارد.

در مجموع، ترکیب تیم ملی قطر تلفیقی از بازیکنان باتجربه و مهره‌های کلیدی داخلی است که همگی در یک ساختار واحد و هماهنگ در لیگ داخلی رشد کرده‌اند و حالا در سطح جام جهانی به دنبال اثبات توانایی‌های خود هستند.

رنکینگ جهانی قطر ۵۵ است.

برنامه بازی های گروه B جام جهانی ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

جمعه ۲۲ خرداد

* کانادا - بوسنی - ساعت: ۲۲:۳۰

شنبه ۲۳ خرداد

* قطر - سوئیس - ساعت: ۲۲:۳۰

پنج شنبه ۲۸ خرداد

* سوئیس - بوسنی - ساعت: ۲۲:۳۰

جمعه ۲۹ خرداد

* کانادا - قطر - ساعت: ۰۱:۳۰

چهارشنبه ۳ تیر

* سوئیس - کانادا - ساعت: ۲۲:۳۰

* بوسنی - قطر - ساعت: ۲۲:۳۰