۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۳۹

نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا؛

تساوی تلخ در مونیخ؛ پاریس حریف آرسنال در فینال شد

تیم فوتبال پاری سن ژرمن با برتری مجموع دو بازی مقابل بایرن مونیخ جواز حضور در فینال لیگ قهرمانان اروپا را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال بایرن مونیخ و پاری‌سن‌ژرمن در دیدار برگشت مرحله نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان اروپا شامگاه چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت و از ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه آلیانز آرنا شهر مونیخ رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. عثمان دمبله در دقیقه ۳ برای پاریس و هری کین برای بایرن مونیخ در لحظات پایانی (دقیقه ۵+ ۹۰) گلزنی کردند.

با توجه به برتری ۵ بر ۴ پاری‌سن‌ژرمن در بازی رفت این تیم فرانسوی با پیروزی در دو بازی رفت و برگشت با نتیجه ۶ بر ۵ جواز حضور در فینال لیگ قهرمانان اروپا را کسب کرد و حریف آرسنال شد.

بازی فینال شامگاه ۹ خرداد و از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران به میزبانی ورزشگاه فرانس پوشکاش مجارستان بین آرسنال انگلیس و پاری‌سن‌ژرمن فرانسه برگزار خواهد شد.

