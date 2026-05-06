تساوی تلخ در مونیخ؛ پاریس حریف آرسنال در فینال شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال بایرن مونیخ و پاریسنژرمن در دیدار برگشت مرحله نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپا شامگاه چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت و از ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه آلیانز آرنا شهر مونیخ رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. عثمان دمبله در دقیقه ۳ برای پاریس و هری کین برای بایرن مونیخ در لحظات پایانی (دقیقه ۵+ ۹۰) گلزنی کردند.
با توجه به برتری ۵ بر ۴ پاریسنژرمن در بازی رفت این تیم فرانسوی با پیروزی در دو بازی رفت و برگشت با نتیجه ۶ بر ۵ جواز حضور در فینال لیگ قهرمانان اروپا را کسب کرد و حریف آرسنال شد.
بازی فینال شامگاه ۹ خرداد و از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران به میزبانی ورزشگاه فرانس پوشکاش مجارستان بین آرسنال انگلیس و پاریسنژرمن فرانسه برگزار خواهد شد.
