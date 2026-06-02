شکست ازبکستان مقابل کانادا و پیروزی کلمبیا، اتریش و ترکیه مقابل حریفان

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تدارکاتی تیم های ملی فوتبال جهان در فاصله کمتر از ۹ روز مانده به آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه دوشنبه ۱۱ خرداد پیگیری شد و نتایج زیر به دست آمد.

کانادا ۲ - ازبکستان صفر

گل‌های کانادا: جاناتان اوسوریو (۵۸)، جیدن نلسون (۱+۹۰)

در دیداری که زیر بارش مداوم باران در شهر ادمونتون برگزار شد، ازبکستان در نیمه نخست به دلیل مصدومیت، عزیز گانیف مهاجم خود را از دست داد. نیمه اول این مسابقه پرفشار و درگیرانه با تساوی بدون گل به پایان رسید. کانادا در آستانه سپری شدن یک ساعت از بازی به گل رسید؛ جایی که شوت جاناتان اوسوریو پس از برخورد به دستان عبدالوحد نعمت‌اف وارد دروازه شد. در ادامه جیدن نلسون که در بین دو نیمه به میدان آمده بود، در وقت‌های تلف‌شده گل دوم را به ثمر رساند تا پیروزی کانادا قطعی شود.

کلمبیا ۳ - کاستاریکا یک

گل‌های کلمبیا: داوینسون سانچس (۱۷)، لوئیس دیاز (۲۳)، لوئیس سوارز (۸۱)

گل کاستاریکا: آندری سوتو (۳۳)

لوئیس دیاز نقش پررنگی در ادامه آماده‌سازی‌های کلمبیا برای جام جهانی داشت و تیمش را در بوگوتا به پیروزی ارزشمند مقابل کاستاریکا رساند. مهاجم بایرن مونیخ ارسال‌کننده کرنری بود که داوینسون سانچس با ضربه‌ای قدرتمند آن را به گل نخست تبدیل کرد. دیاز سپس در میانه نیمه اول گل دوم را نیز به ثمر رساند. آندری سوتو با یک ضربه سر از فاصله نزدیک یکی از گل‌ها را جبران کرد، اما لوئیس سوارز در دقیقه ۸۱ روی پاس بلند و دقیق خامس رودریگس صاحب موقعیت شد و گل سوم کلمبیا را به ثمر رساند تا پیروزی تیمش را تثبیت کند.

اتریش یک - تونس صفر

گل اتریش: مارسل زابیتسر (۶۳)

اتریش در ورزشگاه ارنست هاپل شهر وین، با وجود اخراج کنراد لایمر در نیمه نخست، موفق شد تونس را شکست دهد. تونس در ۴۵ دقیقه ابتدایی سه بار تیر دروازه اتریش را به لرزه درآورد که آخرین مورد آن از روی ضربه ایستگاهی انیس سلیمانه و پس از اخراج لایمر به دلیل هند رخ داد. با این حال اتریشی‌ها مقاومت کردند و در دقیقه ۶۳ مارسل زابیتسر با نفوذ به محوطه جریمه و ضربه‌ای دقیق با پای راست، تنها گل مسابقه را به ثمر رساند.

نروژ ۳ - سوئد یک

گل‌های نروژ: یورگن استراند لارسن (۸ و ۳۳)، آنتونیو نوسا (۱۸)

گل سوئد: الکساندر ایساک (۷۶)

در تقابل دو تیم اسکاندیناویایی حاضر در جام جهانی، نروژ در شهر اسلو به برتری رسید. نکته قابل توجه این پیروزی، غیبت دو ستاره اصلی این تیم یعنی مارتین اودگارد و ارلینگ هالند بود که به استراحت فرستاده شده بودند. یورگن استراند لارسن در نیمه نخست دو بار با ضربات سر دروازه سوئد را باز کرد و آنتونیو نوسا نیز با شوتی قدرتمند گل دیگری به ثمر رساند. سوئد در نیمه دوم نمایش بهتری ارائه داد و الکساندر ایساک با حرکتی انفرادی و تماشایی یکی از گل‌ها را جبران کرد، اما این گل برای بازگشت تیمش کافی نبود.

ترکیه ۴ - مقدونیه شمالی صفر

گل‌های ترکیه: اورکون کوکچو (۲)، جان اوزون (۱۶)، دنیز گول (۵۲)، باریش آلپر ییلماز (۷۰)

ترکیه در ادامه روند آماده‌سازی خود برای جام جهانی ۲۰۲۶، در استانبول با نمایشی مقتدرانه مقدونیه شمالی را شکست داد. شاگردان وینچنزو مونتلا از همان ثانیه‌های ابتدایی عزم خود را برای کسب پیروزی نشان دادند؛ به‌طوری که تنها ۱۰ ثانیه پس از آغاز بازی تیر دروازه حریف را به لرزه درآوردند و سپس اورکون کوکچو در دقیقه دوم گل نخست را به ثمر رساند. جان اوزون با ضربه‌ای از زاویه نزدیک گل دوم را وارد دروازه کرد و در نیمه دوم نیز دنیز گول و باریش آلپر ییلماز موفق به گلزنی شدند تا ترکیه به یک پیروزی پرگل دست یابد. آردا گولر، ستاره جوان این تیم، نیز در نیمه دوم به میدان آمد و با نمایش چند حرکت تکنیکی چشمگیر، مورد توجه قرار گرفت.