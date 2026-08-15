به گزارش خبرنگار مهر، صادق میکائیلی صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و آیین گرامیداشت روز خبرنگار با تشریح بخشی از اقدامات انجام‌شده در شهرستان ورزقان اظهار کرد: این شهرستان با وجود برخورداری از ظرفیت‌های قابل توجه، همچنان با برخی محرومیت‌ها مواجه است و برای رفع این مشکلات، اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به آغاز عملیات صنعتی در شهرک خاروانا افزود: پروژه‌های مختلفی در حوزه زیرساخت، راه، عمران شهری و روستایی و خدمات عمومی در حال اجراست و تقاطع ورودی ورزقان در مسیر کریدور شمالی کشور و جاده ورزقان به مجتمع مس سونگون نیز قرار است در هفته دولت کلنگ‌زنی شود.

فرماندار ورزقان درباره طرح‌های بخش مس نیز گفت: پروژه کاتد مس سونگون بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و روند اجرای آن ادامه دارد.

میکائیلی همچنین از اجرای پروژه‌های عمرانی در مناطق شهری و روستایی شهرستان خبر داد و بیان کرد: عملیات سنگ‌فرش و آسفالت در برخی مناطق در حال انجام است و پروژه‌هایی از جمله پل ورزقان، استخر شهرستان، احداث دو ساختمان اورژانس ۱۱۵ و پایگاه امداد جاده‌ای و همچنین طرح‌های حوزه بهداشت و درمان در دست اجرا قرار دارد.

وی با اشاره به شرایط کشور و تداوم اجرای طرح‌های عمرانی اظهار کرد: بخشی از پروژه‌های شهرستان با وجود محدودیت‌ها و شرایط موجود متوقف نشده و روند اجرایی آنها ادامه دارد.

تأکید نماینده ورزقان بر ضرورت رقابت در صنعت خودرو

رضا علیزاده، نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون صنایع و معادن نیز در این نشست با اشاره به وضعیت صنعت خودرو، بر ضرورت افزایش رقابت و اصلاح سیاست‌های این بخش تأکید کرد.

وی با انتقاد از فاصله میان قیمت و کیفیت خودروهای داخلی گفت: در شرایط فعلی، قیمت خودرو بالاست و کیفیت متناسب با قیمت نیست و برای اصلاح این وضعیت باید سیاست‌های حوزه خودرو بازنگری شود.

علیزاده با بیان اینکه خصوصی‌سازی به‌تنهایی به ایجاد رقابت در صنعت خودرو منجر نشده است، اظهار کرد: این صنعت زمانی می‌تواند به سمت ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌ها حرکت کند که رقابت واقعی در بازار شکل بگیرد.

نماینده مردم ورزقان در مجلس درباره واردات خودرو نیز گفت: واردات می‌تواند در ایجاد رقابت و تنظیم بازار مؤثر باشد، اما باید در این زمینه سیاست تعرفه‌ای به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن حمایت از تولید داخل، امکان رقابت نیز فراهم شود.

وی افزود: در موضوع واردات خودرو باید همزمان منافع تولیدکنندگان داخلی و حقوق مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار گیرد و تصمیمات اتخاذشده نباید به گونه‌ای باشد که به یکی از این دو بخش آسیب جدی وارد شود.

علیزاده همچنین بر واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: موضوع واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی در حال بررسی است و باید زمینه حضور مؤثرتر بخش خصوصی و افزایش رقابت در این صنعت فراهم شود.

وی در پایان درباره قیمت خودرو اظهار کرد: نمی‌توان انتظار داشت قیمت خودرو مستقل از سایر مؤلفه‌های اقتصادی ثابت بماند، اما باید با اصلاح سیاست‌ها، زمینه کنترل قیمت و افزایش کیفیت فراهم شود.