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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

هیچ بن بستی برای حل مشکل تولید کنندگان در استان سمنان نیست

هیچ بن بستی برای حل مشکل تولید کنندگان در استان سمنان نیست

گرمسار- استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از واحدهای تولیدی گفت: رفع موانع و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای پشتیبانی از تولیدکنندگان در دستور کار مدیریت استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر سه شنبه در بازدید از یک شرکت تولیدی در شهرک صنعتی فجر گرمسار، اظهار کرد: حمایت از تولید زمانی اثرگذار خواهد بود که در میدان عمل به رفع مشکلات واحدهای تولیدی و تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران منجر شود.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر استفاده از ظرفیت‌ها و خلاقیت‌های موجود برای حمایت از تولیدکنندگان ادامه داد: در جلسات مختلف نیز بر این موضوع تأکید شده که برای حل مسائل واحدهای تولیدی باید از راهکارهای مختلف و ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.

استاندار سمنان تأمین مالی را یکی از موضوعات مهم پیش روی واحدهای تولیدی دانست و توضیح داد: برای بررسی مسائل مرتبط با تأمین مالی و استفاده بیشتر از ظرفیت شبکه بانکی، برگزاری نشست با مدیران بانک‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

کولیوند با بیان اینکه مدیریت استان از سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی حمایت می‌کند، تصریح کرد: ظرفیت شرکت‌های بزرگ تولیدی و صنایع غذایی استان باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و موضوعات مرتبط با توسعه فعالیت‌ها، سرمایه‌گذاری و حضور در بازارهای داخلی و خارجی دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه واحدهای تولیدی به تحولات بازار خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان باید متناسب با نیاز بازار و شرایط اقتصادی برای حفظ و توسعه بازارهای خود برنامه‌ریزی کنند و مدیریت استان نیز در مسیر رفع موانع و تقویت فعالیت این واحدها از آنها حمایت خواهد کرد.

استاندار سمنان یادآور شد: هدف این است که مسائل واحدهای تولیدی با استفاده از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و سایر بخش‌های مرتبط دنبال شود و برای مشکلات تولیدکنندگان راهکار عملی پیدا کنیم.

کد مطلب 6962539

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