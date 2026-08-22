پنجره نقل و انتقالاتی استقلال خوزستان باز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال خوزستان یکی از باشگاه‌هایی است که با پنجره بسته نقل‌وانتقالاتی مواجه شده و مدیران این باشگاه طی هفته‌های اخیر برای رفع این مشکل، اقدام به تسویه حساب با طلبکاران خود کرده‌اند.

آبی‌پوشان خوزستانی با پرداخت مطالبات و دریافت رضایت‌نامه از طلبکاران، مراحل لازم برای باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی خود را طی کرده‌اند و انتظار می‌رود این پنجره طی ۴۸ ساعت آینده باز شود.

در صورت بازگشایی پنجره نقل‌وانتقالاتی، استقلال خوزستان می‌تواند قرارداد بازیکنان جدید خود را به صورت رسمی در سازمان لیگ به ثبت برساند و از هفته آینده و دیدار با پیکان از بازیکنان جدید خود استفاده کند.