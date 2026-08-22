خلیفه اصل: امیدوارم از دو شکست گذشته درس بگیریم/ جوانگرایی هزینه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلیفه‌اصل در نشست خبری پیش از دیدار تیم فوتبال استقلال خوزستان مقابل نساجی اظهار داشت: نساجی تیم خوبی است و در جدول شرایط مشابهی با ما دارد. این بازی برای ما اهمیت زیادی دارد. پس از دیدار با پرسپولیس ریکاوری خوبی داشتیم و امیدوارم با توکل به خدا بتوانیم فردا نتیجه خوبی کسب کنیم. ما جوانگرایی را در نظر گرفته‌ایم و امیدوارم از دو شکست گذشته درس بگیریم و در بازی فردا نتیجه مطلوبی به دست بیاوریم.

وی درباره آخرین وضعیت ورزشگاه غدیر اهواز گفت: روند بهبود شرایط چمن ورزشگاه غدیر به خوبی پیش می‌رود و احتمالاً از هفته هفتم بتوانیم در این ورزشگاه از حریفان خود میزبانی کنیم. جا دارد از ابوالقاسم‌پور بابت کمک‌هایی که به تیم می‌کند تشکر کنم. ان‌شاءالله از دیدار با پیکان بتوانیم از خریدهای جدید خود استفاده کنیم.

سرمربی استقلال خوزستان ادامه داد: استفاده از بازیکنان جوان هزینه دارد و من باید ادای دین خود را به آنها انجام دهم. مطمئن باشید در کنار بازیکنان باتجربه، همواره از بازیکنان جوان در ترکیب تیم استفاده خواهیم کرد.

خلیفه‌اصل در خصوص وضعیت پنجره نقل‌وانتقالات باشگاه نیز عنوان کرد: پیش از اینکه تمرینات خود را آغاز کنیم، اجازه دادیم دو بازیکن از تیم جدا شوند و با امید به اینکه پنجره نقل‌وانتقالاتی باز شود، این تصمیم را گرفتیم. امیدوارم تا پیش از پایان مهلت نقل‌وانتقالات، پنجره باشگاه باز شود تا بتوانیم بازیکنان جدید خود را ثبت کنیم و از آنها در مسابقات استفاده کنیم.

وی با اشاره به فشردگی مسابقات و تعداد کم بازیکنان استقلال خوزستان گفت: ما بازیکنان کمی در اختیار داریم و شرایط مسابقات نیز به گونه‌ای است که بازی‌ها فشرده برگزار می‌شوند. این موضوع روی کیفیت بازیکنان ما تأثیر می‌گذارد، اما تابع تصمیمات سازمان لیگ هستیم.

سرمربی استقلال خوزستان افزود: ما موظف هستیم بازیکنان خود را در اختیار تیم‌های ملی قرار دهیم و در این زمینه هیچ مشکلی نداریم.

خلیفه‌اصل در پایان درباره وضعیت ورزشگاه خانگی این تیم خاطرنشان کرد: فصل گذشته دو باشگاه فولاد و صنعت نفت ورزشگاه‌های خود را در اختیار ما قرار دادند که جا دارد از آنها تشکر کنم، اما این موضوع دلیل نمی‌شود که از ورزشگاه خانگی خودمان چشم‌پوشی کنیم. باید هرچه سریع‌تر ورزشگاه غدیر آماده شود تا بتوانیم در خانه از حریفان خود میزبانی کنیم.