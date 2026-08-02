مسابقات استعدادهای برتر کشتی نونهالان در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دشتی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با قدردانی از حضور تیم‌های شرکت‌کننده در مسابقات استعدادهای برتر نونهالان استان اظهار کرد: مسابقات کشتی آزاد و فرنگی نونهالان استعدادهای برتر استان بوشهر با حضور تیم‌های مختلف استان در خانه کشتی شهید برادران میرسنجری برگزار شد و رقابت‌ها در فضایی پرنشاط، فنی و با رعایت اصول اخلاقی دنبال شد.

وی با قدردانی از حضور پرشور و مقتدرانه تیم‌های شرکت‌کننده افزود: هیئت کشتی استان بوشهر از تمامی هیئت‌های شهرستانی، مربیان، داوران، ورزشکاران، خانواده‌ها و عوامل اجرایی که در برگزاری هرچه بهتر این مسابقات نقش‌آفرینی کردند، صمیمانه قدردانی می‌کند.

رئیس هیئت کشتی استان بوشهر با اعلام نتایج مسابقات کشتی فرنگی نونهالان گفت: هیئت کشتی بوشهر با کسب ۱۶۰ امتیازعنوان نخست را به دست آورد، هیئت کشتی گناوه (باشگاه شهید امیرعلی حاجی‌زاده) با ۱۵۵ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و هیئت کشتی دیلم نیز با ۱۱۵ امتیاز مقام سوم را کسب کرد.

وی درباره نتایج مسابقات کشتی آزاد نیز اظهار کرد: هیئت کشتی گناوه (باشگاه پهلوان نادر) عنوان قهرمانی را از آن خود کرد، هیئت کشتی جم نایب‌قهرمان شد و هیئت کشتی بوشهر در جایگاه سوم ایستاد.

دشتی با تأکید بر اهمیت برگزاری این رقابت‌ها در شناسایی و پرورش استعدادهای آینده کشتی استان خاطرنشان کرد: استمرار برگزاری مسابقات رده‌های پایه، زمینه‌ساز رشد فنی کشتی‌گیران و پشتوانه‌سازی برای تیم‌های ملی خواهد بود.

وی از تمامی هیئت‌های کشتی شهرستان‌ها، ورزشکاران، مربیان، داوران، عوامل اجرایی و همه دست‌اندرکاران برگزاری این مسابقات به دلیل همکاری و تلاش ارزشمندشان تقدیر و تشکر کرد.