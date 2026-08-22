قهرمانان تنیس ساحلی ۲۰۰ امتیازی کشور مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای ۲۰۰ امتیازی تنیس ساحلی در بخش مردان به پایان رسید که طی آن تیم امیرعلی بندهنژاد و عرفان جوینده با پیروزی برابر تیم سالار ریاحی و فرهان اهرزاد به مقام قهرمانی این دوره از رقابتها دست یافتند.
در بخش بانوان نیز تیم نیکی ثابتی و نازنین انواری با غلبه بر تیم ساره هژبر و یلدا حیدری عنوان قهرمانی مسابقات را از آن خود کردند.
این رقابتها با حضور ۸۷ تیم از سراسر کشور برگزار شد که ۶۰ تیم در بخش مردان و ۲۷ تیم در بخش بانوان با هم پیکار کردند که در پایان برترینهای این مسابقات مشخص شدند.
مدیریت این مسابقات در دو بخش مردان و زنان برعهده محمد مهذبنیا و عسل همایون سرشت بود و سرداوری رقابتها را پویا کولائیان، سرداور نشان سفید فدراسیون جهانی برعهده داشت. همچنین در بخش بانوان ندا خیرخواهان سرداور ملی نیز حضور داشت.
گفتنی است میلاد کیمرام رئیس کمیته تنیس ساحلی کشورمان و کسری حجازی به عنوان ناظر مسابقات از نزدیک شاهد رقابت قهرمانان کشورمان بودند.
رشته تنیس ساحلی از جمله رشتههایی است که به دلیل شرایط و علاقهمندی نسل جوان سرعت بالایی در رشد و توسعه خود داشته و در سراسر دنیا با استقبال قابل توجهی مواجه شده است.
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