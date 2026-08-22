کشف کالای قاچاق ۵۵ میلیارد ریالی در محور سمنان - دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدموسی حسینی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان، از کشف محموله کالای قاچاق به ارزش ۵۵ میلیارد ریال در محور سمنان ـ دامغان خبر داد و اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تریلی مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی ادامه داد: مأموران در بازرسی دقیق از این خودرو، انواع کالای قاچاق از جمله فیلتر روغن، دریل شارژی و دیگر اقلام را کشف کردند که ارزش این محموله بر اساس نظر کارشناسان ۵۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه در این زمینه پرونده قضایی تشکیل شده است، افزود: راننده تریلی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

حسینی تأکید کرد: پلیس با جدیت با قاچاق کالا و فعالیت‌هایی که به تولید، اشتغال و معیشت مردم آسیب می‌زند، برخورد خواهد کرد.

وی همچنین از اجرای طرح ضربتی جمع‌آوری اتباع خارجی غیرمجاز در شهرستان میامی خبر داد و گفت: مأموران انتظامی این شهرستان طی سه روز اجرای این طرح، ۱۰ تبعه خارجی غیرمجاز را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به تداوم اجرای طرح‌های هدفمند برای ارتقای امنیت عمومی، اظهار داشت: برخورد با تخلفات و جرایم با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

حسینی در ادامه از برخورد پلیس با خرده‌فروشان مواد مخدر در شهر سمنان خبر داد و بیان کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری در بلوار مدنی سمنان، مأموران کلانتری ۱۳ گلستان به همراه عوامل یگان امداد در محل حاضر شدند.

وی افزود: مأموران در این عملیات دو خرده‌فروش مواد مخدر، یک زن و یک مرد، را شناسایی و دستگیر کردند و در بازرسی از وسایل همراه آنان مقداری انواع مواد مخدر کشف شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان خاطرنشان کرد: برای متهمان پرونده تشکیل و آنان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.