باند ۶ نفره سارقان خشن در مازندران متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر،دسردار حسن مفخمی شهرستانی اظهار کرد: اعضای این باند معمولاً در اواسط هفته وارد مازندران میشدند و پس از شناسایی مناطق و اماکن مورد نظر، در نقاط مختلف شهرهای استان دست به سرقت میزدند.
وی افزود: سارقان برای اجرای نقشههای خود به تجهیزات ارتباطی و وسایل ضدشناسایی مجهز بودند و تلاش میکردند با تغییر شیوه فعالیت و جابهجایی در مناطق مختلف، از شناسایی و دستگیری فرار کنند.
فرمانده انتظامی مازندران تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، اعضای این باند شناسایی و در نهایت در تور پلیس گرفتار شدند.
مفخمی شهرستانی با تأکید بر تداوم اقدامات پلیس برای مقابله با سارقان حرفهای و خشن، خاطرنشان کرد: جزئیات بیشتر درباره سوابق اعضای این باند، نحوه دستگیری و میزان اموال کشفشده متعاقباً اعلام خواهد شد.
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