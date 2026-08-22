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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۷

باند ۶ نفره سارقان خشن در مازندران متلاشی شد

باند ۶ نفره سارقان خشن در مازندران متلاشی شد

ساری- فرمانده انتظامی مازندران از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند ۶ نفره سارقان حرفه‌ای و خشن خبر داد که با استفاده از تجهیزات ارتباطی و ابزارهای ضدشناسایی، نقاط مختلف را هدف قرار می دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر،دسردار حسن مفخمی شهرستانی اظهار کرد: اعضای این باند معمولاً در اواسط هفته وارد مازندران می‌شدند و پس از شناسایی مناطق و اماکن مورد نظر، در نقاط مختلف شهرهای استان دست به سرقت می‌زدند.

وی افزود: سارقان برای اجرای نقشه‌های خود به تجهیزات ارتباطی و وسایل ضدشناسایی مجهز بودند و تلاش می‌کردند با تغییر شیوه فعالیت و جابه‌جایی در مناطق مختلف، از شناسایی و دستگیری فرار کنند.

فرمانده انتظامی مازندران تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، اعضای این باند شناسایی و در نهایت در تور پلیس گرفتار شدند.

مفخمی شهرستانی با تأکید بر تداوم اقدامات پلیس برای مقابله با سارقان حرفه‌ای و خشن، خاطرنشان کرد: جزئیات بیشتر درباره سوابق اعضای این باند، نحوه دستگیری و میزان اموال کشف‌شده متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6923973

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