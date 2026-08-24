به گزارش خبرگزاری مهر، آرش آزادی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز نوزدهمین دوره مسابقات شطرنج ابنسینا اظهار کرد: این رقابتها از یکم تا هشتم شهریورماه با استقبال گسترده جامعه شطرنج کشور در همدان در حال برگزاری است.
وی با اشاره به سطح کیفی بالای این دوره از مسابقات، افزود: حضور ۴۶۷ شطرنجباز از ۲۷ استان کشور آماری بیسابقه و رکورد جدیدی برای این جام محسوب میشود و این دوره از مسابقات در ۲ جدول «لیگ» و «آزاد» و با مجموع جوایز ۴۵۸ میلیون تومانی در حال پیگیری است که نشاندهنده اهمیت و اعتبار این رویداد در تقویم ورزشی کشور است.
رئیس هیئت شطرنج همدان با اشاره به حضور نخبگان و چهرههای شاخص این رشته ورزشی تصریح کرد: حضور بیش از ۱۰۰ بانوی شطرنجباز در کنار قهرمانان نامدار کشور، سطح فنی این دوره را به شکل قابل توجهی ارتقا داده است.
وی ادامه داد: در این میان حضور استادبزرگ «مسعود مصدقپور» قهرمان زیر ۱۸ سال جهان، استاد بینالمللی «آریاننژاد» و همچنین اساتید فیده از جمله «رضا طهماسبی»، «مهرداد صداقتی» و «امیرمسعود مرادی» نویدبخش رقابتهایی تماشایی و حرفهای است.
آزادی درباره تغییرات در پروتکلهای اجرایی این دوره بیان کرد: با هدف رفاه حال ورزشکاران و جلوگیری از خستگی ناشی از سفرهای طولانی از برگزاری مراسم افتتاحیه متمرکز صرفنظر شد، در مقابل برنامهریزیهای ویژهای برای برگزاری مراسم اختتامیه با حضور مقامات عالیرتبه کشوری و استانی تدارک دیده شده است تا ضمن پاسداشت تلاشهای ورزشکاران، از نفرات برتر در شان این رقابتها تجلیل شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: جام ابنسینا نه تنها بستری برای رقابت حرفهای شطرنجبازان ایران است بلکه با اتکا به تیم اجرایی منسجم و حمایتهای استانی، به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی سال کشور شناخته میشود که فرصتی مغتنم برای شناسایی استعدادهای جدید و تقویت جایگاه شطرنج ایران فراهم آورده است.
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