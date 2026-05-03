بانوان بوشهری محور حضور اجتماعی در ۶۰ شب گذشته هستند

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه گرشاسبی یکشنبه شب در جمع خبرنگاران در تشریح ابعاد حضور بانوان در عرصههای اجتماعی و فرهنگی، از نقش محوری آنان در برنامههای مردمی در ایام جنگ رمضان خبر داد و اعلام کرد که در طول ۶۰ شب گذشته، ۷۰ درصد از حاضران در میادین و خیابانهای شهر را بانوان تشکیل دادهاند.
رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر بوشهر ، با بیان اینکه این آمار نشاندهنده اهمیت حضور زنان در حفظ امنیت و پویایی جامعه است، تصریح کرد: حضور ۷۰ درصدی بانوان در اجتماعات شهری، گواه این مدعاست که امنیت جامعه ما با همت و حضور زنان و دختران حفظ و تقویت میشود.
وی به نقش برجسته بانوان در برپایی و مدیریت مواکب در میدان امام خمینی (ره) و سایر نقاط شهر اشاره کرد و افزود:بانوان نه تنها در برپایی فیزیکی مواکب، بلکه در اجرای برنامههای فرهنگی و معنوی این مراکز نیز نقشی پررنگ و فعال دارند. از برپایی ایستگاههای صلواتی گرفته تا اجرای برنامههای فرهنگی ، قرائت قرآن و سخنرانیهای مذهبی، بانوان بوشهری در خط مقدم فعالیتهای فرهنگی مواکب حضور دارند و با عشق و ارادت پای کار این نظام و انقلاب ایستادهاند.
رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر بوشهر ، با اشاره به حضور بانوان به همراه خانوادههایشان در میدان امام، این حضور را بسیار چشمگیر و ارزشمند خواند و از آنان قدردانی کرد: این حضور خانوادگی و پرشور، نشاندهنده تعهد عمیق بانوان به ارزشهای انقلاب ولایت پزیری آنان نسبت به فرامین امام ورهبر فقید خود و نظام است و ما قدردان این همراهی و همدلی هستیم.
گرشاسبی در پایان تاکید کرد که بانوان بوشهری همواره در کنار مردان، دوشادوش یکدیگر، در حفظ دستاوردهای انقلاب و پیشبرد اهداف نظام اسلامی لبیک به رهبر انقلاب وامام قائد وشهیدشان نقشآفرینی میکنند.
