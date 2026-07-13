رقابت دانشجویان و دانش آموزان در ۲۱ لیگ رباتیک و هوش مصنوعی در فیراکاپ

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سیزدهمین دوره مسابقات بین‌المللی رباتیک و هوش مصنوعی «فیراکاپ آزاد ایران ۲۰۲۶» توسط کمیته ملی رباتیک ایران (فیرا) و با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از روز جمعه ۲۶ تیر در این دانشگاه آغاز به کار می‌کند.

این دوره از مسابقات در قالب ۲۱ لیگ تخصصی در بخش‌های دانش‌آموزی و دانشجویی و در سه رده سنی زیر ۱۴ سال، ۱۴ تا ۱۸ سال و ۱۸ سال به بالا برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این رقابت‌ها، شناسایی استعدادهای برتر، ارتقای مهارت‌های فنی نسل جوان و توسعه توانمندی‌ها در حوزه‌های رباتیک و هوش مصنوعی عنوان شده است.

سروش صادق‌نژاد، نایب رئیس فدراسیون جهانی رباتیک و هوش مصنوعی فیرا و رئیس کمیته ایران با بیان اینکه در این دوره از رقابت‌ها ۳۹۲ تیم حضور دارند گفت: در این رقابت‌ها بیش از هزار شرکت‌کننده از ۱۶ استان کشور و هفت کشور شامل ایران، روسیه، تاجیکستان، افغانستان، عمان، قبرس و ترکیه به صورت حضوری و مجازی حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به جزئیات لیگ‌های این رقابت خاطر نشان کرد: لیگ های این دوره از مسابقات شامل لیگ خودروهای خودران در دو بخش فیزیکی و شبیه سازی، لیگ ربات های پرنده در دو بخش امداد و سرعت، لیگ ماموریت غیرممکن دانش آموزی، لیگ نوآوری و کسب و کار، لیگ جنگنده هوشمند دانش آموزی، لیگ انباردار دانش آموزی و لیگ شبیه ساز خانه هوشمند خواهد بود.

صادق‌نژاد بخش «نوآوری و کسب‌وکار» را از مهمترین بخش‌های این دوره دانست و ادامه داد: در این بخش بیش از ۵۰ طرح و محصول فناورانه ارائه خواهد شد. این بخش با هدف پاسخگویی به نیازهای صنعت و جامعه، زمینه تعامل میان صنایع، استارت‌آپ‌ها و تیم‌های فناور را فراهم می‌کند و طی سال‌های اخیر با استقبال روزافزون صنایع و سرمایه‌گذاران مواجه شده است.

نائب رییس فدراسیون جهانی رباتیک و هوش مصنوعی فیرا لیگ «ماموریت غیرممکن» را از دیگر بخش‌های این رقابت نام برد و یادآور شد: این لیگ در بخش دانش‌آموزی است که طی آن تیم‌های چهار نفره متشکل از دانش‌آموزان با تخصص‌های مختلف، راهکارها و محصولات خود را برای حل مسائل فناورانه مطرح‌شده در زمان برگزاری مسابقات ارائه می‌کنند. عملکرد تیم‌ها در دو بخش نرم‌افزار و سخت‌افزار ارزیابی خواهد شد. برگزارکنندگان این بخش را گامی در مسیر برگزاری نخستین المپیاد رباتیک دانش‌آموزی کشور عنوان کرده‌اند.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای تشکیل تیم‌های مشترک میان شرکت‌کنندگان بخش دانش‌آموزی از دیگر ویژگی‌های این دوره است که با هدف تقویت فرهنگ کار تیمی، تبادل تجربیات علمی و توسعه همکاری‌های پژوهشی انجام می‌شود، خاطر نشان کرد: توسعه برنامه‌های تخصصی در حوزه رباتیک و هوش مصنوعی برای متخصصان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، با هدف جذب سرمایه، توسعه شرکت‌های نوپا و افزایش ظرفیت صادرات محصولات فناورانه، از دیگر محورهای این دوره از مسابقات خواهد بود.

گفتنی است : فدراسیون جهانی رباتیک و هوش مصنوعی (فیرا) فعالیت خود را از سال ۱۹۹۶ آغاز کرده و اکنون با عضویت ۴۸ کشور از قاره‌های مختلف، یکی از مهمترین نهادهای بین‌المللی فعال در حوزه رباتیک و هوش مصنوعی به شمار می‌رود. این فدراسیون هر ساله مسابقات جهانی خود را با حضور کشورهای عضو برگزار می‌کند و سی‌ویکمین دوره این رقابت‌ها در سال ۲۰۲۶ به میزبانی کانادا برگزار خواهد شد.

برگزیدگان سیزدهمین دوره فیراکاپ آزاد ایران، علاوه بر حضور در رقابت‌های منطقه‌ای اوراسیای فیرا، امکان حضور در رقابت‌های جهانی فیرا ۲۰۲۷ و عضویت در تیم ملی رباتیک ایران را به دست خواهند آورد.