ماموستا مرادی: محبت به پیامبر(ص) باید به رفتار و سبک زندگی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جلال مرادی در خطبههای این هفته نماز جمعه دیواندره با اشاره به برگزاری اجلاسیه ۲۶۸ شهید این شهرستان، اظهار کرد: برگزاری باشکوه این اجلاسیه با حضور نماینده ولیفقیه در استان، فرمانده سپاه بیتالمقدس، فرماندهان سپاه شهرستانهای استان، مسئولان و خانوادههای معظم شهدا قابل تقدیر است.
وی با قدردانی از دستاندرکاران برگزاری این رویداد، افزود: مدیریت مناسب و حضور گسترده مسئولان و خانوادههای شهدا در این مراسم نشان داد که مردم همچنان قدردان فداکاری و ایثار شهیدان هستند.
هفته وحدت نماد انسجام امت اسلامی
امام جمعه دیواندره با تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) و آغاز هفته وحدت، بیان کرد: ملت ایران اسلامی با هدایت امامین انقلاب همواره بر وحدت و انسجام تأکید داشته و این وحدت، سرمایهای مهم برای عبور از مشکلات و مقابله با توطئههای دشمنان است.
ماموستا مرادی ادامه داد: حفظ وحدت، انسجام و همدلی میان مردم و مسئولان موجب افزایش قدرت و استحکام جامعه اسلامی میشود و دشمنان را در دستیابی به اهداف خود ناکام خواهد گذاشت.
وی با بیان اینکه محبت جایگاه ویژهای در زندگی انسان دارد، عنوان کرد: عشق و محبت واقعی میتواند انسان را برای تحمل دشواریها و حرکت در مسیر اهداف الهی آماده کند و در تاریخ اسلام نمونههای فراوانی از محبت اصحاب پیامبر اکرم(ص) نسبت به آن حضرت وجود دارد.
امام جمعه دیواندره خاطرنشان کرد: محبت به پیامبر اکرم(ص) تنها با بیان و ادعا محقق نمیشود، بلکه باید در پیروی از سیره، رفتار و آموزههای ایشان نمود پیدا کند.
محبت به پیامبر(ص) در زندگی مؤمنان
ماموستا مرادی در ادامه خطبههای خود با نقل حکایتی درباره یکی از دوستداران پیامبر اکرم(ص)، بر عمق محبت یاران آن حضرت تأکید کرد و گفت: محبت حقیقی انسان را به جایی میرساند که دیدار محبوب برای او آرامشبخش است و دوری از او را نمیتواند تحمل کند.
وی همچنین با اشاره به ماجرای ستون حنانه، اظهار کرد: حتی درختی که پیامبر اکرم(ص) هنگام ایراد خطبه بر آن تکیه میکرد، پس از قرار گرفتن منبر در مسجدالنبی و دور شدن آن حضرت از تنه درخت، ناله کرد و پیامبر(ص) برای آرام کردن آن را در آغوش گرفت.
امام جمعه دیواندره با اشاره به آیات قرآن کریم درباره تسبیح موجودات، افزود: قرآن کریم بیان میکند که همه موجودات به حمد پروردگار مشغولاند، هرچند انسان توان درک تسبیح آنان را ندارد.
ماموستا مرادی آیه ۴۴ سوره اسراء و آیه ۷۴ سوره بقره را مورد اشاره قرار داد و گفت: این آیات نشان میدهد که در نظام آفرینش، موجودات از درک و ادراک خاص خود برخوردارند و حتی سنگها نیز در برابر عظمت خداوند واکنش نشان میدهند.
وی تصریح کرد: اگر جمادات نیز در نظام آفرینش به تسبیح و ذکر خداوند مشغولاند، انسان باید در ابراز محبت و ارادت به پیامبر رحمت(ص) کوتاهی نکند.
صلوات سادهترین راه اظهار ارادت
امام جمعه دیواندره صلوات فرستادن را یکی از سادهترین راههای ابراز محبت به پیامبر اکرم(ص) عنوان کرد و گفت: صلوات نباید تنها به مناسبت ماه میلاد پیامبر(ص) محدود شود، بلکه باید در زندگی مسلمانان و در طول سال جاری باشد.
ماموستا مرادی با نقل حکایتی درباره سلطان عبدالحمید عثمانی و تاجری گرفتار بدهی، بر جایگاه صلوات و محبت پیامبر اکرم(ص) تأکید کرد و افزود: محبت پیامبر(ص) در میان مسلمانان در طول تاریخ همواره منشأ خیر و برکت بوده است.
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