امام جمعه بوشهر: آزادگان سفیران صبر و مقاومت ملت ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر اظهار کرد: آزادگان در دوران اسارت، نماد مقاومت و ایستادگی بودند و سال‌ها رنج و سختی را برای حفظ آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی تحمل کردند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ شأن و حریم آزادگان افزود: در هر اداره و مجموعه‌ای که آزادگان حضور پیدا می‌کنند باید احترام ویژه‌ای برای آنان قائل شد؛ چراکه این عزیزان سال‌های عمر خود را در راه دفاع از ایران و اسلام سپری کرده‌اند.

امام جمعه بوشهر با اشاره به ضرورت توجه به وضعیت فرزندان آزادگان گفت: بسیاری از فرزندان این قشر تحصیل‌کرده و دارای مهارت هستند و باید زمینه اشتغال آنان به‌صورت ویژه فراهم شود.

صفایی بوشهری همچنین تعیین تکلیف وضعیت مسکن آزادگان را ضروری دانست و بیان کرد: مسئولان باید در حوزه تأمین و ساماندهی مسکن این قشر نیز نگاه ویژه‌ای داشته باشند.

وی حفظ آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی را از دیگر مطالبات آزادگان عنوان کرد و افزود: ولایت‌مداری، وحدت جامعه، عفاف و حجاب و تقویت روحیه مقاومت از جمله ارزش‌هایی است که آزادگان برای حفظ آنها سال‌ها سختی و اسارت را تحمل کردند.

ضرورت ارتقای آمادگی دفاعی و مقابله با جنگ چندلایه دشمن

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر ضرورت ارتقای مستمر توان دفاعی کشور گفت: نیروهای مسلح و بسیج مردمی باید متناسب با تهدیدهای روز، توانمندی، آمادگی و ظرفیت‌های دفاعی و امنیتی خود را به‌صورت مستمر ارتقا دهند تا امکان پاسخگویی سریع و مؤثر به هرگونه تهدید وجود داشته باشد.

وی افزود: آمادگی نیروهای مسلح باید در بخش‌های ستادی، عملیاتی، مدیریتی و تجهیزاتی به‌روز شود؛ چراکه دشمن ممکن است از حوزه‌های مختلف برای ضربه زدن به کشور استفاده کند.

صفایی بوشهری با اشاره به ضرورت پاسخگویی به‌موقع و مؤثر به تهدیدها تصریح کرد: قدرت نیروهای مسلح باید به‌گونه‌ای باشد که در برابر تهدید نظامی، توان پاسخ دفاعی و متناسب وجود داشته باشد و در برابر تهدیدهای شناختی، ادراکی و نرم نیز آمادگی لازم ایجاد شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از مواضع برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: کشورهای اسلامی نباید اجازه دهند خاک و پایگاه‌های آنها برای حمله به یک کشور اسلامی مورد استفاده قرار گیرد.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه تکیه بر آمریکا امنیت کشورهای منطقه را تضمین نمی‌کند، اظهار کرد: خلیج فارس متعلق به کشورهای منطقه و سرزمین‌های اسلامی است و کشورهای منطقه باید با حفظ استقلال و هوشیاری اجازه ندهند از سرزمین آنها علیه دیگر کشورهای اسلامی استفاده شود.

صفایی بوشهری در ادامه با اشاره به ابعاد مختلف تهاجم دشمن گفت: دشمن تنها از مسیر نظامی وارد نمی‌شود، بلکه در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز برای تضعیف کشور برنامه‌ریزی کرده است.

وی افزود: ملت ایران در برابر تهاجم نظامی دشمن ایستادگی کرده و امروز نیز باید با هوشیاری و اقتدار از تمامیت ارضی کشور دفاع کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن، مهار تورم و گرانی را نیازمند اقدامات عملیاتی دانست و گفت: دولت و دستگاه‌های مرتبط باید با برنامه‌های دانش‌بنیان و جهادی برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم وارد میدان شوند.

وی ایجاد اختلاف میان مردم، اقوام و مذاهب را از اهداف تهاجم اجتماعی دشمن عنوان کرد و گفت: حفظ وحدت و انسجام ملی، مهم‌ترین راه مقابله با این توطئه است.

صفایی بوشهری همچنین بر ضرورت وحدت جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی تأکید کرد و افزود: جریان‌های سیاسی باید حول محور ولایت فقیه و منافع ملی با یکدیگر متحد باشند و اجازه ندهند اختلافات داخلی کشور را تضعیف کند.

امام جمعه بوشهر تهاجم فرهنگی را نیز بخش دیگری از جنگ دشمن دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد تردید در باورهای دینی و اعتقادی، تخریب نظام فکری جامعه و ترویج آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله اهداف دشمن است و مقابله با آن نیازمند هوشیاری و تقویت بنیان‌های فرهنگی جامعه است.