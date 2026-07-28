به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد باقری بنابی صبح سهشنبه در دیدار با رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور، آخرین وضعیت پروژههای عمرانی حوزه راهداری شهرستان بناب را بررسی و بر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای نیمهتمام تأکید کرد.
در این نشست، مهمترین مطالبات حوزه راهداری شهرستان، از جمله آسفالت و بهسازی راههای روستایی، اجرای پروژههای روشنایی و آسفالت مسیرهای ورودی و خروجی شهر بناب، تعیین تکلیف و تسریع در احداث محل جدید پلیسراه بناب–تبریز و رفع موانع اجرایی پروژههای راهداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم بناب و خوشهمهر با اشاره به نقش زیرساختهای حملونقل در توسعه اقتصادی، ارتقای ایمنی جادهها و افزایش رفاه شهروندان، خواستار توجه ویژه سازمان راهداری به تأمین اعتبارات و تسریع در اجرای پروژههای اولویتدار شهرستان شد.
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور نیز با بررسی درخواستهای مطرحشده، بر همکاری و پیگیری لازم برای پیشبرد پروژههای اولویتدار شهرستان بناب تأکید کرد.
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