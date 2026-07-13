به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدباقر سیدی‌بنابی، صبح دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب با انتقاد از کمرنگ بودن اجرای قانون عفاف و حجاب، اظهار کرد: امروز یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تقابل دشمن با جمهوری اسلامی، حوزه فرهنگ است و نباید از اجرای قوانین مرتبط با عفاف و حجاب غفلت شود.

وی با قدردانی از حضور گسترده مردم ایران و عراق در مراسم تشییع امام شهید، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، این حضور را نشانه وفاداری، بصیرت و ارادت مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی و آن شهید والامقام دانست.

سیدی‌بنابی با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه‌های مختلف و حمایت آنان از نیروهای مسلح در نبرد با آمریکا و رژیم صهیونیستی، افزود: مردم ایران همواره در میدان دفاع از کشور پیشگام بوده‌اند و مسئولان نیز باید همگام با مردم در مسیر خدمت و رفع مشکلات حرکت کنند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بناب با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، تمرکز خود را بر جنگ فرهنگی گذاشته است، تصریح کرد: ترویج بی‌حجابی و کمرنگ کردن ارزش‌های دینی از ابزارهای نفوذ فرهنگی دشمن به شمار می‌رود و لازم است همه دستگاه‌ها در پاسداری از فرهنگ عفاف و حجاب مسئولانه عمل کنند.

وی با گرامیداشت هفته عفاف و حجاب، بر ضرورت تبیین صحیح این فریضه برای نسل جوان تأکید کرد و گفت: بسیاری از ناهنجاری‌های موجود ناشی از ناآگاهی نسبت به معارف دینی و قوانین کشور است؛ از این رو باید با رویکردی فرهنگی، اقناعی و همراه با احترام، جوانان و بانوان را به رعایت حجاب دعوت کرد.

امام جمعه بناب رعایت ضوابط پوشش در دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و از مدیران ادارات خواست بر رعایت حجاب از سوی کارکنان و مراجعان نظارت دقیق‌تری داشته باشند.

نماینده مردم آذربایجان‌شرقی در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت پرهیز از دوقطبی‌سازی در جامعه تأکید کرد و گفت: دولت و مسئولان کشور با وجود کاستی‌ها، دلسوز مردم هستند و نباید آنان را به خیانت متهم کرد، اما نقد منصفانه، مطالبه‌گری و پیگیری برای بهبود شرایط کشور، به‌ویژه در حوزه معیشت مردم، امری ضروری و مطالبه‌ای بحق است.

در ادامه این نشست، گزارش کمیته‌های تخصصی شورای فرهنگ عمومی ارائه و مسائل مرتبط با عفاف و حجاب و دیگر آسیب‌های فرهنگی شهرستان بررسی شد. در پایان نیز اعضای شورا چند مصوبه را برای رفع چالش‌های فرهنگی شهرستان تصویب و تعدادی از موضوعات را برای بررسی کارشناسی بیشتر به کمیته‌های تخصصی ارجاع دادند.