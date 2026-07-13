  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱

امام جمعه بناب: جنگ فرهنگی مهم‌ترین ابزار دشمن علیه ایران است

امام جمعه بناب: جنگ فرهنگی مهم‌ترین ابزار دشمن علیه ایران است

بناب- امام جمعه بناب با بیان اینکه دشمن جنگ فرهنگی را در دستور کار قرار داده است، گفت: ترویج بی‌حجابی از مهم‌ترین ابزارهای نفوذ فرهنگی دشمن به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدباقر سیدی‌بنابی، صبح دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب با انتقاد از کمرنگ بودن اجرای قانون عفاف و حجاب، اظهار کرد: امروز یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تقابل دشمن با جمهوری اسلامی، حوزه فرهنگ است و نباید از اجرای قوانین مرتبط با عفاف و حجاب غفلت شود.

وی با قدردانی از حضور گسترده مردم ایران و عراق در مراسم تشییع امام شهید، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، این حضور را نشانه وفاداری، بصیرت و ارادت مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی و آن شهید والامقام دانست.

سیدی‌بنابی با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه‌های مختلف و حمایت آنان از نیروهای مسلح در نبرد با آمریکا و رژیم صهیونیستی، افزود: مردم ایران همواره در میدان دفاع از کشور پیشگام بوده‌اند و مسئولان نیز باید همگام با مردم در مسیر خدمت و رفع مشکلات حرکت کنند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بناب با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، تمرکز خود را بر جنگ فرهنگی گذاشته است، تصریح کرد: ترویج بی‌حجابی و کمرنگ کردن ارزش‌های دینی از ابزارهای نفوذ فرهنگی دشمن به شمار می‌رود و لازم است همه دستگاه‌ها در پاسداری از فرهنگ عفاف و حجاب مسئولانه عمل کنند.

وی با گرامیداشت هفته عفاف و حجاب، بر ضرورت تبیین صحیح این فریضه برای نسل جوان تأکید کرد و گفت: بسیاری از ناهنجاری‌های موجود ناشی از ناآگاهی نسبت به معارف دینی و قوانین کشور است؛ از این رو باید با رویکردی فرهنگی، اقناعی و همراه با احترام، جوانان و بانوان را به رعایت حجاب دعوت کرد.

امام جمعه بناب رعایت ضوابط پوشش در دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و از مدیران ادارات خواست بر رعایت حجاب از سوی کارکنان و مراجعان نظارت دقیق‌تری داشته باشند.

نماینده مردم آذربایجان‌شرقی در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت پرهیز از دوقطبی‌سازی در جامعه تأکید کرد و گفت: دولت و مسئولان کشور با وجود کاستی‌ها، دلسوز مردم هستند و نباید آنان را به خیانت متهم کرد، اما نقد منصفانه، مطالبه‌گری و پیگیری برای بهبود شرایط کشور، به‌ویژه در حوزه معیشت مردم، امری ضروری و مطالبه‌ای بحق است.

در ادامه این نشست، گزارش کمیته‌های تخصصی شورای فرهنگ عمومی ارائه و مسائل مرتبط با عفاف و حجاب و دیگر آسیب‌های فرهنگی شهرستان بررسی شد. در پایان نیز اعضای شورا چند مصوبه را برای رفع چالش‌های فرهنگی شهرستان تصویب و تعدادی از موضوعات را برای بررسی کارشناسی بیشتر به کمیته‌های تخصصی ارجاع دادند.

کد مطلب 6886684

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها