به گزارش خبرنگار مهر، کیوان آشنا شامگاه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در غرفه رسانه و فضای مجازی با تسلیت شهادت قائد امت، با اشاره به اقدامات انجام شده شهرداری یاسوج اظهار کرد: شهرداری در ابتدای فعالیت با مشکلاتی از جمله بدهیهای انباشته از ادوار گذشته مواجه بود که خوشبختانه این بدهیها تسویه شده است.
وی بهروز شدن حقوق و مزایای کارگران و به سرانجام رسیدن پروژههای عمرانی را از جمله اقدامات مهم شهرداری دانست و افزود: افتتاح فاز اول پل شهدای اقتدار موسوم به ۴۵ متری سروک از جمله اقدامات شاخص سال گذشته بود که با تلاش مجموعه شهرداری یاسوج محقق شد.
شهردار یاسوج با اشاره به ادامه این پروژه تصریح کرد: فاز دوم این طرح دارای معارضاتی بود که در حال رفع آن هستیم و فاز سوم نیز در مرحله آسفالت قرار دارد که به دلیل شرایط جنگی، بهرهبرداری آن به زمان مقرر نرسید.
وی همچنین به پروژه بلوار آیتالله ملکحسینی اشاره کرد و گفت: فاز اول این بلوار در حال آسفالت است و طی چند روز آینده تکمیل خواهد شد.
آشنا با بیان اینکه به دلیل شرایط توپوگرافی یاسوج، اجرای طرحهای دفع آبهای سطحی ضروری است، افزود: پیش از جنگ، پروژه دفع آبهای سطحی در بلوار کشاورز تعریف شد که فاز اول آن با اعتبار ۱۷ میلیارد تومان در آستانه عقد قرارداد است.
وی تاکید کرد: همچنین پروژه کانال دفع آبهای سطحی در مناطق بلهزار و مادوان بهزودی به مناقصه گذاشته میشود.
شهردار یاسوج از اجرای طرح انتقال آب از رودخانه بشار به میدان جهاد به طول پنج کیلومتر خبر داد و گفت: با بهبود شرایط جوی، طرح نهضت آسفالت در شهر ادامه خواهد یافت و در مراحل قبلی نیز در مناطق مختلف اجرا شده است.
وی با اشاره به توسعه ناوگان حملونقل عمومی بیان کرد: تا پایان اردیبهشتماه، حدود ۱۱ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان شهری یاسوج اضافه میشود.
آشنا همچنین از اختصاص ۱۷ میلیارد تومان برای اجرای طرح پایش تصویری در سطح شهر خبر داد.
وی در پاسخ به سوالی درباره جمعآوری سگهای ولگرد نیز گفت: این موضوع یکی از مطالبات جدی شهروندان است و اقداماتی در این زمینه انجام شده که گزارش آن بهزودی اطلاعرسانی خواهد شد.
