طرح ۴۵ متری سروک در شهر یاسوج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار یاسوج عصر شنبه در آئین افتتاح طرح ۴۵ متری شهدای اقتدار که با حضور مسئولان استانی و محلی برگزار شد، با بیان اینکه پروژه‌هایی مانند بلوار سروک می‌توانند در کاهش ترافیک و توسعه شهر یاسوج نقش عمده‌ای ایفا کنند، گفت: این محور ارتباطی نه تنها در کاهش ترافیک و رونق بخشیدن به صنعت گردشگری مؤثر است، بلکه ارزش افزوده قابل توجهی برای بخش اعظمی از شهر یاسوج و مناطق الحاقی ایجاد خواهد کرد و بی‌شک حوزه اشتغال را نیز تحت تأثیر مثبت خود قرار خواهد داد.

کیوان آشنا در بخش دیگری از سخنانش به تشریح دیگر طرح‌های در دست اجرا پرداخت واظهار کرد: اولین اقدام ما پذیرش الحاق بود، در خصوص مشکلات مربوط به بازگشایی خیابان جمهوری اسلامی، در همان ابتدای کار با مالکین به توافق رسیدیم و این طرح هم اکنون در مراحل نهایی تأیید و تصویب است که به محض تصویب در کمیسیون ماده پنج، مراحل اجرایی آن آغاز خواهد شد.

بلوار آیت الله ملک حسینی بعد از رفع معارضات وارد مرحله نهایی می‌شود

وی به پروژه زیرسازی و آماده‌سازی بلوار حضرت آیت‌الله ملک‌حسینی اشاره کرد و افزود: در این مسیر یک یا دو مورد معارض وجود ندارد و پس از رفع کامل معارضات، کار به سرعت پیش خواهد رفت، از سوی دیگر، پروژه بازگشایی بلوار حضرت آیت‌الله ملک‌حسینی نیز در دستور کار است که در صورت رفع معارضات، ترافیک این محور در کمتر از دو ماه ساماندهی خواهد شد.

مطالبات کارکنان شهرداری یاسوج پرداخت شده است

شهردار یاسوج در ادامه با اشاره به توجه ویژه به وضعیت معیشت کارکنان شهرداری، افزود: از گذشته مطالباتی برای کارگران و کارکنان شهرداری وجود داشت که در همین مدت کوتاه، حقوق و مزایا و مطالبات این عزیزان به صورت کامل بروز شد و این امر منجر به ایجاد رضایتمندی و در نهایت، همدلی و همراهی بیشتر آنان شده است، بسیاری از پروژه‌هایی که امروز شاهد افتتاح و کلنگ‌زنی آنها هستیم، مرهون همین همدلی و لطف خداوند متعال است.

چمن کاری ۸ هزار متر مربع در یاسوج

وی به اقدامات عمرانی و زیباسازی شهر اشاره و توضیح داد: چمن‌کاری بیش از ۸ هزار متر مربع و راه‌اندازی ده‌ایستگاه جدید آتش‌نشانی از جمله این اقدامات است، در حوزه اقتصادی نیز، سرمایه‌گذار پروژه جمعه بازار را مشخص و عقد قرارداد کرده‌ایم که کار به زودی آغاز خواهد شد و به مرحله بهره‌برداری خواهد رسید.

آشنا با اشاره به درآمدزایی برای شهرداری، تأکید کرد: ما موفق شدیم تابلوهای تبلیغاتی و بیلبوردهای شهری را که سالیان سال در اختیار اشخاص خاص بود و ریالی عاید شهرداری و شهر یاسوج نمی‌کرد، بازپس بگیریم. این عدد، رقمی قابل توجه است.

انتشار ۷۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت

وی از انجام مراحل نهایی انتشار ۷۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت خبر داد و گفت: این اوراق برای ارتقا و تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی شهر اختصاص خواهد یافت. همچنین، خرید یک دستگاه اتوبوس دیگر نیز از منابع داخلی در حال انجام است که به زودی محقق می‌شود.

شهردار، انتخاب شهرداری یاسوج به عنوان «دستگاه برتر استان» و تقدیر در جشنواره شهید رجایی را نشانه ایجاد رضایتمندی شهروندان دانست و به تشریح پروژه‌های عمرانی پرداخت: اجرای ۲۰۰ هزار متر مربع آسفالت در محلات مختلف از جمله اکبرآباد، نجف‌آباد، شرف‌آباد، محمودآباد و راهنمایی؛ اجرای بیست و پنج هزار متر مربع لکه گیری و آغاز به کار پروژه آسفالت‌تراش در شهر پس از سالیان سال و همچنین احداث کانال‌ها و جداول برای رفع آب‌های سطحی در نقاط حادثه‌خیز شهر از جمله این اقدامات است که به لطف خداوند مشکلات ناشی از بارش‌های اندک را برای شهروندان برطرف خواهد کرد.

وی در ادامه به موضوع اصلاح بلوارها و میادین اشاره و ابراز کرد: اقداماتی هرچند کوچک در بلوار شهید مطهری و میدان جهاد توسط همین نیروهای پرتلاش شهرداری انجام شد که تأثیر بزرگی در کاهش ترافیک داشت، متأسفانه برخی سایت‌های مجهول‌الهویه به تحریف این خدمات پرداختند.

۲۰۰ میلیون تومان هزینه اصلاح میدان جهاد یاسوج شده است

آشنا تاکید کرد: من به صراحت اعلام می‌کنم که هزینه انجام شده در میدان جهاد کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان بود، نه ارقام نجومی که برخی مطرح کردند، از همه مردم و رسانه‌ها تقاضا دارم اخبار را تنها از پایگاه‌های رسمی شهرداری پیگیری کنند.

گفتنی است؛ پروژه ۴۵ متری شهدای اقتدار و اتصال پل چهارم به سروک به مبلغ ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال افتتاح است.