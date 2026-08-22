به گزارش خبرنگار مهر، عباس بهشتی‌روی ظهر شنبه در نشست شورای اداری شهرستان بویراحمد با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری آیین‌های هفته دولت، اظهار کرد: در این هفته پروژه‌های عمرانی و اقتصادی شهرستان با حضور مسئولان استانی و ملی به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: آیین افتتاح پروژه‌های شهرستان بویراحمد روز چهارشنبه هفته جاری با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استاندار و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.

ثبت پروژه‌های هفته دولت در سامانه‌ها

فرماندار بویراحمد با تأکید بر ضرورت تکمیل فرآیند ثبت پروژه‌های عمرانی و اقتصادی، گفت: دستگاه‌های اجرایی باید ثبت پروژه‌های خود را در سامانه‌های مربوطه در اولویت قرار دهند و آخرین مهلت ثبت پروژه‌های عمرانی و اقتصادی شهرستان تا فردا است.

بهشتی‌روی ادامه داد: طی ماه‌های گذشته و از آغاز سال مالی جاری، تعدادی از پروژه‌های عمرانی و اقتصادی شهرستان کلنگ‌زنی یا افتتاح شده‌اند و برنامه هفته دولت نیز در ادامه همین روند اجرا خواهد شد.

افتتاح ۸۱ پروژه با اعتبار ۲۲۱ میلیارد تومان

وی با اشاره به جزئیات پروژه‌های هفته دولت بیان کرد: در مجموع ۷۶ پروژه عمرانی و پنج پروژه اقتصادی برای هفته دولت در شهرستان بویراحمد پیش‌بینی شده که اعتبار آنها حدود ۲۲۱ میلیارد تومان است.

فرماندار بویراحمد تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این طرح‌ها در حوزه‌های راه، آب، کشاورزی و راهداری قرار دارند و در حوزه اقتصادی نیز طرح‌هایی با سرمایه‌گذاری قابل توجه و ظرفیت اشتغال‌زایی اجرا خواهد شد.

به گفته وی، در مجموع ۸۷ فرصت شغلی از محل این پروژه‌ها ایجاد می‌شود.

آمادگی دستگاه‌ها برای مدیریت بحران

بهشتی‌روی با اشاره به هشدارهای هواشناسی درباره تغییرات اقلیمی، بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای مواجهه با حوادث احتمالی تأکید کرد.

وی گفت: مجموعه‌های بهداشت و درمان، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، دستگاه‌های خدمات‌رسان و سایر دستگاه‌هایی که تأسیسات و بهره‌برداران آنها ممکن است تحت تأثیر شرایط جوی قرار گیرند، باید آمادگی لازم برای خدمت‌رسانی به مردم را داشته باشند.

فرماندار بویراحمد افزود: دستگاه‌های مرتبط با حوزه صنعت و معدن و شهرک‌های صنعتی نیز باید تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارت‌های احتمالی به واحدهای تولیدی و بهره‌برداران در نظر بگیرند.

آغاز طرح آسفالت رایگان معابر روستایی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه آسفالت معابر روستایی اشاره کرد و گفت: برای استفاده از ظرفیت قیر رایگان، با بنیاد مسکن، بخشداران و معاونت عمرانی فرمانداری جلسات متعددی برگزار شده و تلاش شده است منابع لازم برای اجرای این طرح فراهم شود.

بهشتی‌روی افزود: در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان برای روستاهایی که از ظرفیت قیر رایگان استفاده می‌کنند، منابعی برای تأمین بخشی از هزینه‌های اجرای عملیات آسفالت پیش‌بینی شده است.

وی بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها پیش از اجرای عملیات تأکید کرد و گفت: قبل از آسفالت باید زیرساخت‌های لازم از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان بررسی و مشکلات احتمالی برطرف شود تا پس از اجرای آسفالت، دوباره شاهد حفاری و تخریب معابر نباشیم.

ساماندهی پسماند در محورهای روستایی

فرماندار بویراحمد یکی از مشکلات جدی شهرستان را رهاسازی زباله و پسماند در برخی محورهای دسترسی عنوان کرد و گفت: موضوع پسماند سال‌هاست به یکی از مشکلات شهرستان تبدیل شده و باید با همکاری دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط ساماندهی شود.

وی افزود: مقرر شده هزینه‌های مربوط به جمع‌آوری و ساماندهی پسماند با همکاری دهیاری‌ها و مجموعه راهداری بررسی و تقسیم شود و استفاده از دوربین‌های نظارتی نیز برای شناسایی افرادی که اقدام به رهاسازی غیرمجاز زباله می‌کنند، در دستور کار قرار گیرد.

نظارت بر تسهیلات اشتغال‌زایی

بهشتی‌روی همچنین بر ضرورت نظارت دقیق بر روند پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید فهرست تسهیلات ابلاغی و افراد معرفی‌شده را به فرمانداری اعلام کنند تا مشخص باشد منابع در چه حوزه‌ای و برای ایجاد چه نوع شغلی هزینه خواهد شد.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی باید از معرفی افراد فاقد شرایط لازم خودداری کنند تا منابع اختصاص‌یافته به شهرستان به دلیل نقص پرونده یا ناتوانی متقاضی در دریافت تسهیلات، جذب‌نشده باقی نماند.

فرماندار بویراحمد گفت: دستگاه‌ها باید از هم‌اکنون یک‌ونیم برابر ظرفیت منابع موجود، متقاضیان واجد شرایط را شناسایی کنند تا در زمان پرداخت تسهیلات با کمبود طرح مواجه نشویم.

کشاورزی، گردشگری و میراث فرهنگی در اولویت توسعه

وی کشاورزی، گردشگری و میراث فرهنگی را از ظرفیت‌های مهم شهرستان بویراحمد دانست و گفت: توسعه گلخانه‌ها و حمایت از دامداری‌های کوچک خانوادگی باید در برنامه‌های شهرستان مورد توجه قرار گیرد.

بهشتی‌روی همچنین بر ضرورت احیای ظرفیت‌های گردشگری و میراث فرهنگی تأکید کرد و افزود: بویراحمد از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی و طبیعی برخوردار است و باید این ظرفیت‌ها به فرصت‌های اقتصادی و اشتغال تبدیل شوند.

وی تشکیل تعاونی‌های محلی برای بهره‌برداری از اماکن گردشگری را یکی از راهکارهای استفاده از این ظرفیت‌ها عنوان کرد و گفت: با ایجاد تعاونی‌های تخصصی می‌توان زمینه مشارکت مردم محلی و سرمایه‌گذاران را در بهره‌برداری از ظرفیت‌های گردشگری فراهم کرد.

تأکید بر برنامه‌های هفته دفاع مقدس

فرماندار بویراحمد در پایان با اشاره به ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای هفته دفاع مقدس، گفت: ارزش‌های دفاع مقدس باید به نسل جدید منتقل شود و دستگاه‌ها از هم‌اکنون برای اجرای برنامه‌های این مناسبت آمادگی داشته باشند.