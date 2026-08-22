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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲

دمای هوا در زنجان افزایشی می شود

دمای هوا در زنجان افزایشی می شود

زنجان-  مدیرکل هواشناسی استان زنجان از افزایش دمای هوا در استان طی چند روز آینده خبر داد.

محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی استان زنجان طی روزهای آینده اظهار کرد: آسمان استان صاف خواهد بود و از بعدازظهر وزش باد مناطق مختلف را فرا می‌گیرد.

وی با بیان اینکه سرعت وزش باد در برخی مناطق استان به آستانه شدید می‌رسد، افزود: با توجه به وزش باد شدید، به شهروندان توصیه می‌شود از تردد در مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان ادامه داد: افزایش سرعت وزش باد، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، با توده‌های گرد و غبار همراه خواهد بود.

رحمان‌نیا همچنین از افزایش دمای هوای استان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: دمای هوا در استان روند افزایشی خواهد داشت.

وی با اشاره به دمای فعلی شهر زنجان خاطرنشان کرد: دمای هوای زنجان هم‌اکنون ۲۹ درجه سانتی‌گراد است و پیش‌بینی می‌شود دمای امروز نسبت به روز گذشته افزایش یابد.

کد مطلب 6923532

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