دمای هوا در زنجان افزایشی می شود

محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی استان زنجان طی روزهای آینده اظهار کرد: آسمان استان صاف خواهد بود و از بعدازظهر وزش باد مناطق مختلف را فرا می‌گیرد.

وی با بیان اینکه سرعت وزش باد در برخی مناطق استان به آستانه شدید می‌رسد، افزود: با توجه به وزش باد شدید، به شهروندان توصیه می‌شود از تردد در مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان ادامه داد: افزایش سرعت وزش باد، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، با توده‌های گرد و غبار همراه خواهد بود.

رحمان‌نیا همچنین از افزایش دمای هوای استان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: دمای هوا در استان روند افزایشی خواهد داشت.

وی با اشاره به دمای فعلی شهر زنجان خاطرنشان کرد: دمای هوای زنجان هم‌اکنون ۲۹ درجه سانتی‌گراد است و پیش‌بینی می‌شود دمای امروز نسبت به روز گذشته افزایش یابد.