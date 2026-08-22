دمای هوا در زنجان افزایشی می شود

محمدرضا رحماننیا در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی استان زنجان طی روزهای آینده اظهار کرد: آسمان استان صاف خواهد بود و از بعدازظهر وزش باد مناطق مختلف را فرا میگیرد.
وی با بیان اینکه سرعت وزش باد در برخی مناطق استان به آستانه شدید میرسد، افزود: با توجه به وزش باد شدید، به شهروندان توصیه میشود از تردد در مجاورت ساختمانهای نیمهکاره و درختان فرسوده خودداری کنند.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان ادامه داد: افزایش سرعت وزش باد، بهویژه در ساعات بعدازظهر، با تودههای گرد و غبار همراه خواهد بود.
رحماننیا همچنین از افزایش دمای هوای استان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: دمای هوا در استان روند افزایشی خواهد داشت.
وی با اشاره به دمای فعلی شهر زنجان خاطرنشان کرد: دمای هوای زنجان هماکنون ۲۹ درجه سانتیگراد است و پیشبینی میشود دمای امروز نسبت به روز گذشته افزایش یابد.
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