پذیرش حقیقی امامت، شرط دستیابی به حیات طیبه و خروج از تاریکی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد مهدی ماندگاری ظهر شنبه در مراسم بیعت بانوان با حضرت ولیعصر (عج) که همزمان با نهم ربیعالاول، سالروز آغاز امامت حضرت مهدی (عج) در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد، با اشاره به گذشت نزدیک به ۱۲۰۰ سال از آغاز امامت حضرت، اظهار داشت: پذیرش امامت امام زمان (عج) تنها به اقرار زبانی و اسمی محدود نمیشود؛ بلکه کسانی میتوانند این روز را به معنای واقعی جشن بگیرند که حقیقت امامت حضرت را با تمام وجود پذیرفته باشند.
وی با بیان اینکه معیار حیات حقیقی انسان، پذیرش امامت امام حق است، افزود: اگر امامت امام زمان (عج) را پذیرفته باشیم، زندهایم و در غیر این صورت، حتی اگر از نظر ظاهری در جامعه حضور داشته باشیم، از حقیقت حیات بیبهره هستیم.
ماندگاری با اشاره به تعبیر آیتالله جوادی آملی مبنی بر تقسیم مردگان به دو دسته «افقی» و «عمودی» گفت: مرده افقی کسی است که در قبر آرمیده و مرده عمودی انسانی است که ظاهراً زنده است اما امامت امام حق را نپذیرفته است؛ بنابراین جایگاه اجتماعی، لباس و عناوین دنیوی معیار حیات نیست، بلکه محور اصلی، پذیرش امام زمان (عج) است.
این استاد حوزه و دانشگاه با استناد به آیات قرآن کریم، پذیرش امامت را عامل خروج انسان از تاریکی و ورود به نور دانست و خاطرنشان کرد: انسانی که امام زمان (عج) را در زندگی خود ندارد، در مسیر تاریکی حرکت میکند و از درک حقیقتها باز میماند؛ ریشه رفتارهای ضد بشری در طول تاریخ و جنایات عصر حاضر علیه بیگناهان نیز همین ندیدن حقیقت و حرکت در ظلمات است.
وی با اشاره به آیه ۹۶ سوره نحل درباره مفهوم «حیات طیبه»، بیان داشت: حیات طیبه یعنی انسان زنده باشد و حقیقتها را ببیند و به عنوان مثال، در شرایط کنونی ممکن است سالها از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته باشد، اما برخی همچنان حقیقت این انقلاب و مسیر تعالیبخش آن را درک نکرده و شیفته الگوهای غربی هستند؛ در حالی که ملت ایران در طول تاریخ، ملتی حقیقتطلب، ظلمستیز و امامطلب بوده است.
ماندگاری در پایان با اشاره به تأثیر حضور امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س) و امامزادگان در گسترش فرهنگ اهلبیت (ع) در ایران، تصریح کرد: تمدن ایرانی-اسلامی بر پایه حقطلبی استوار است و امیدواریم بیداری و بعثت مردم که با خون شهدا به اوج خود رسیده، زمینهساز ظهور حضرت ولیعصر (عج) باشد؛ مشروط بر اینکه همگان به الزامات پذیرش حقیقی امامت پایبند بوده و در مسیر فهم و عمل به معارف مهدوی گام بردارند.
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