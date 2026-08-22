به گزارش خبرنگار مهر، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۴ در مقیاس ریشتر، امروز شنبه ساعت ۱۳:۱۳:۳۲ حوالی ایذه در استان خوزستان را لرزاند.
بر اساس گزارش مرکز لرزهنگاری کشور، این زمینلرزه در طول جغرافیایی ۴۹.۸۷ و عرض جغرافیایی ۳۱.۹۷ با عمق ۱۰ کیلومتری ثبت شده است.
نزدیکترین شهرها به کانون این زمینلرزه، ایذه (۱۵ کیلومتری)، قلعه تل (۳۷ کیلومتری) و قلعه خواجه (۴۷ کیلومتری) اعلام شده است؛ نزدیکترین مراکز استان نیز شهرکرد در فاصله ۱۰۱ کیلومتری و اهواز در فاصله ۱۳۳ کیلومتری قرار دارند.
تا لحظه مخابره این خبر، گزارشی از خسارتهای جانی یا مالی ناشی از این زمینلرزه دریافت نشده است.
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