ماینرها بلای جان برق بوشهر؛ کشف و ضبط ۶۰۰ دستگاه استخراج رمزارز

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حیدری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با مصارف غیرمجاز برق اظهار کرد: ماینرها به یکی از مشکلات جدی شبکه برق تبدیل شده‌اند و در سال جاری با همکاری دستگاه‌های مختلف، ۶۰۰ دستگاه استخراج رمزارز در شهرستان بوشهر کشف و ضبط شده است.

مدیر برق شهرستان بوشهر افزود: در همین مدت با ۳۱۳ مورد استفاده غیرمجاز از برق نیز برخورد قانونی صورت گرفته است که این اقدامات در کنار برنامه‌های مدیریت مصرف، نقش مؤثری در کاهش مصرف برق شهرستان داشته است.

وی با اشاره به کاهش مصرف برق در شهرستان بوشهر ادامه داد: امسال مصرف برق در این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲ درصد کاهش یافته است که نتیجه مجموعه اقدامات انجام‌شده و همراهی مشترکان در مدیریت مصرف است.

بهبود شاخص خاموشی‌ها

حیدری همچنین از بهبود شاخص خاموشی‌ها در شهرستان بوشهر خبر داد و بیان کرد: شاخص خاموشی‌ها از ۱۳۱ دقیقه به ۱۱۴ دقیقه کاهش پیدا کرده است که این موضوع یکی دیگر از دستاوردهای مجموعه صنعت برق در شهرستان محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر تداوم تلاش‌ها برای تأمین برق پایدار گفت: تلاش داریم برق را با بهترین کیفیت و پایداری ممکن در اختیار مردم قرار دهیم، اما تحقق این هدف نیازمند همکاری مشترکان و مدیریت مصرف برق است.

مدیر برق شهرستان بوشهر خاطرنشان کرد: انتظار داریم مردم در ساعات اوج مصرف، تا حد امکان از استفاده از وسایل پرمصرف خودداری کنند و با رعایت الگوی مصرف، به پایداری شبکه برق در نقاط مختلف شهرستان کمک کنند.