سرهنگ پاسدار سید اسلام موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح شهید عجمیان با هدف بهسازی، زیباسازی و آماده‌سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید با همکاری بسیج سازندگی و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان در نقاط مختلف استان در حال اجرا است.

وی افزود: گروه‌های جهادی در قالب این طرح در مدارس حضور یافته‌اند و اقداماتی از جمله رنگ‌آمیزی و زیباسازی محیط مدارس و کلاس‌های درس، تعمیر و بازسازی میز و صندلی دانش‌آموزان همچنین اجرای عملیات سرامیک‌کاری در برخی از مدارس را انجام می‌دهند.

مسئول بسیج سازندگی سپاه ولی‌عصر (عج) خوزستان گفت: بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های جهادی بخش مهمی از اجرای این طرح است. جهادگران بسیجی با حضور میدانی در عملیات‌های عمرانی و زیباسازی تلاش می‌کنند بخشی از نیازهای مدارس استان را برطرف کنند.

موسوی ادامه داد: در مجموع ۳۷۳ مدرسه شامل دو هزار و ۶۴۱ کلاس درس در سطح خوزستان زیر پوشش طرح شهید عجمیان قرار گرفته‌اند و این فعالیت‌ها با همکاری دستگاه‌های متولی و مشارکت گروه‌های جهادی در حال انجام است.

وی بیان کرد: مدرسه تنها یک فضای آموزشی نیست بلکه محیطی برای رشد، تربیت و ساختن آینده دانش‌آموزان محسوب می‌شود. بهسازی این فضاها می‌تواند در افزایش نشاط و انگیزه دانش‌آموزان و معلمان اثرگذار باشد.

مسئول بسیج سازندگی سپاه ولی‌عصر (عج) خوزستان در پایان تأکید کرد: بسیج سازندگی خوزستان همچون گذشته از توان گروه‌های جهادی برای خدمت‌رسانی در عرصه‌های مختلف استفاده می‌کند و طرح شهید عجمیان نمونه‌ای از هم‌افزایی برای محرومیت‌زدایی و ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی استان است.