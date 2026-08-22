به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سازمان غذا و دارو با استناد به گزارش معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی فارس و در پی تأیید آزمایشگاهی مبنی بر وجود ماده مخفی «دگزامتازون» در این محصول و ادعاهای درمانی کذب، بر غیرمجاز بودن این فرآورده تأکید و دستور فراخوان و جمعآوری فوری آن را از سطح عرضه ابلاغ کرد.
بر اساس این ابلاغیه، کپسول گیاهی «چیستون» به دلیل نداشتن مجوز معتبر از سازمان غذا و دارو و تولید توسط کارگاههای نامشخص، کاملاً غیرمجاز بوده و تمامی سریهای ساخت این محصول مشمول جمعآوری هستند.
سازمان غذا و دارو از معاونتهای غذا و داروی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور و همچنین مدیران غذا و داروی مناطق آزاد تجاری و صنعتی خواسته است به قید فوریت نسبت به جمعآوری این کالای غیرمجاز اقدام کرده و نتایج را همراه با مستندات لازم به این سازمان گزارش کنند.
روابط عمومی سازمان غذا و دارو به شهروندان هشدار داد از مصرف محصولات گیاهی فاقد مجوز که دارای ادعاهای درمانی اغراقآمیز هستند خودداری کرده و برای اطمینان از اصالت و سلامت محصولات، آنها را تنها از داروخانهها تهیه و کد رهگیری شان را از سامانه تیتک استعلام کنند.
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