به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سازمان غذا و دارو با استناد به گزارش معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی فارس و در پی تأیید آزمایشگاهی مبنی بر وجود ماده مخفی «دگزامتازون» در این محصول و ادعاهای درمانی کذب، بر غیرمجاز بودن این فرآورده تأکید و دستور فراخوان و جمع‌آوری فوری آن را از سطح عرضه ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه، کپسول گیاهی «چیستون» به دلیل نداشتن مجوز معتبر از سازمان غذا و دارو و تولید توسط کارگاه‌های نامشخص، کاملاً غیرمجاز بوده و تمامی سری‌های ساخت این محصول مشمول جمع‌آوری هستند.

سازمان غذا و دارو از معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور و همچنین مدیران غذا و داروی مناطق آزاد تجاری و صنعتی خواسته است به قید فوریت نسبت به جمع‌آوری این کالای غیرمجاز اقدام کرده و نتایج را همراه با مستندات لازم به این سازمان گزارش کنند.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو به شهروندان هشدار داد از مصرف محصولات گیاهی فاقد مجوز که دارای ادعاهای درمانی اغراق‌آمیز هستند خودداری کرده و برای اطمینان از اصالت و سلامت محصولات، آنها را تنها از داروخانه‌ها تهیه و کد رهگیری شان را از سامانه تی‌تک استعلام کنند.