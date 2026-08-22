به گزارش خبرگزاری مهر، در اقدامی مؤمنانه و سرشار از ارادت، سردار سرتیپ پاسدار رمضان شریف، مشاور فرمانده کل سپاه و رئیس این مرکز، ، با حضور در روستای دهسد خنداب استان مرکزی ، زادگاه سپهبد شهید محمد پاکپور، با خانواده معظم این فرمانده شهید دیدار و گفتگو کرد.

سردار شریف در این دیدار معنوی که در جوار مزار مطهر شهید پاکپور انجام شد با گرامیداشت یاد و خاطره این سردار رشید اسلام و ابلاغ سلام سرلشکر احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خانواده معظم وی به تبیین مجاهدت‌های ماندگار و درس آموز و مؤلفه‌های کلیدی کارنامه درخشان و پرافتخار آن شهید والامقام پرداخت و ایشان را نماد تلفیق علم و عمل در عرصه دفاع از انقلاب دانست.

شخصیت علمی و راهبردی؛ از جغرافیای سیاسی تا الگوی امنیت پایدار

سردار شریف با اشاره به جایگاه علمی والای شهید پاکپور، خاطرنشان کرد: شهید پاکپور، فرمانده‌ای متفکر و دانشگاهی بود که با بهره‌گیری از دانش روز و تحصیلات عالیه خود در مقطع دکترای جغرافیای سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس، موفق شد الگویی علمی و کارآمد برای ایجاد امنیت پایدار در مناطق مختلف کشور، به ویژه مناطق قومی و مرزی، ارائه دهد . این نگاه راهبردی و علمی، نقطه‌عطفی در مدیریت امنیتی کشور و سپاه پاسداران محسوب می‌شد.

پیشینه درخشان در دفاع مقدس و مدیریت میدانی

وی در ادامه به پیشینه درخشان شهید پاکپور در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: این شهید بزرگوار از بنیانگذاران و فرماندهان یگان‌های زرهی سپاه بود و با فرماندهی لشکرهای خط‌شکنی همچون لشکر ۸ نجف و ۳۱ عاشورا، نقش بی‌بدیلی در عملیات‌های سرنوشت‌ساز جنگ تحمیلی ایفا کرد . مدیریت میدانی و جهادی ایشان، همواره با حضور مستقیم در خطوط مقدم و مناطق عملیاتی و بحرانی همراه بود و این روحیه تا آخرین روزهای حیات پربرکتشان ادامه داشت .

معمار امنیت مرزها و نماد اقتدار

مشاور فرمانده کل سپاه، شهید پاکپور را معمار امنیت پایدار در مرزهای کشور معرفی کرد و با اشاره به دنقش آفرینی های راهبردی و امنیت ساز وی برای کشور افزود: ایشان با تلاش شبانه‌روزی و حضور مستمر در مناطق عملیاتی، موفق شدند امنیت کامل و پایداری را در مرزهای شمال‌غرب، غرب و جنوب‌شرق کشور برقرار کنند و این مناطق را به نمادی از عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران تبدیل نمایند . این اقدامات، بخشی از میراث ماندگار این فرمانده شهید در نیروی زمینی سپاه است.

فرماندهی در بحران و طراحی عملیات وعده صادق ۳

یکی دیگر از محورهای سخنان سردار شریف، به فرماندهی بی‌نظیر شهید پاکپور در حساسترین مقطع تاریخی سپاه بازمی‌گشت.

وی تصریح کرد: پس از شهادت مظلومانه سردار سرلشکر حسین سلامی، شهید پاکپور با شایستگی کامل و با حکم فرماندهی معظم کل قوا، عهده‌دار فرماندهی کل سپاه شد و در شرایط جنگ تمام‌عیار، با مدیریتی هوشمندانه و شجاعانه، پرچم مقاومت را برافراشته نگه داشت . اوج این مدیریت، طراحی و اجرای عملیات غرورآفرین «وعده صادق ۳» بود که با ۲۲ موج خلاقانه و مبتکرانه و با هدف پاسخ قاطع به تجاوزات دشمن، به فرماندهی مستقیم این شهید بزرگوار انجام شد و برگ زرینی بر افتخارات سپاه پاسداران افزود .

بازدارندگی فعال و شهادت در اوج مسئولیت

سردار شریف با اشاره به ایجاد بازدارندگی فعال در برابر تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین مجاهدت های فراموش ناشدنی وی در جبهه مقاومت در دوران فرماندهی شهید پاکپور، تأکید کرد که این فرمانده دلاور، معادلات امنیتی منطقه را تغییر داد و اقتدار ایران را به رخ جهانیان کشید .

وی در پایان، با اشاره به وصیت و سیره عملی این شهید، ایشان را نماد بصیرت، ولایتمداری و وفاداری تا پای جان خواند و خاطرنشان کرد: شهید پاکپور در اوج مسئولیت و در خط مقدم دفاع از میهن اسلامی، به آرزوی دیرینه خود، یعنی نائل شدن به مقام والای شهادت، دست یافت و میراثی از عزت و سربلندی را برای ملت ایران به یادگار گذاشت .

از کودکی عشق به اهل بیت را در وجودش می‌دیدم

در ادامه مادر گرانقدر سپهبد شهید پاکپور با چشمانی پر از اشک شوق، از ساده‌زیستی و تواضع فرزندش گفت و خاطرنشان کرد: «محمد از همان کودکی با اهل بیت(ع) انس داشت و عشق به سیدالشهدا در وجودش موج می‌زد. هیچ‌گاه لباس نظامی‌اش را مانعی برای ارتباط با مردم نمی‌دانست و در هر منطقه‌ای که مأموریت داشت، دل در گرو محرومان و نیازمندان بود.» وی با اشاره به آخرین دیدارش با این شهید بزرگوار افزود: «قبل از آخرین مأموریت، به من گفت مادر! دعا کنید خداوند مرا در راهی که دوست دارد، قبول کند.

امروز می‌بینم که دعایم مستجاب شد و فرزندم به آرزوی دیرینه‌اش رسید».

نماد تواضع و خدمت بی‌منت بود

همچنین محسن پاکپور یکی از برادران سپهبد سردار پاکپور نیز با یادآوری منش اخلاقی این فرمانده شهید، او را انسانی متواضع و خستگی‌ناپذیر توصیف کرد و گفت: «با وجود همه مسئولیت‌های سنگین، هیچ‌گاه خود را برتر از دیگران نمی‌دانست و همواره در میان مردم بود. برایش فرقی نمی‌کرد که در جلسه فرماندهی است یا پای درد دل یک روستایی در منطقه مرزی؛ در همه حال گوش شنوا و یاورِ بی‌منت نیازمندان بود.»

مشوق همیشگی معنویت و جهاد

خواهر شهید محمد پاکپور نیز با اشاره به بُعد عاطفی و معنوی شخصیت ایشان، گفت: «برادرم همیشه ما را به ساده‌زیستی، پرهیز از تجمل و تمسک به اهل بیت(ع) سفارش می‌کرد. معتقد بود که معنویت رمز پیروزی در میدان‌های سخت است و این باور را در تمام لحظات زندگی‌اش به عینیت نشان می‌داد.»

او در پایان با اشاره به تأثیر شهادت برادرش بر خانواده، تصریح کرد: «اینک که به فیض شهادت نائل آمده، بیش از پیش به راه او ایمان داریم و ادامه‌دهنده مسیر پرافتخارش خواهیم بود».