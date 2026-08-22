  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ عمومی
۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۱

سفیر پاکستان با رئیس بنیاد ایران‌شناسی دیدار کرد

سفیر پاکستان با رئیس بنیاد ایران‌شناسی دیدار کرد

عمران احمد صدیقی، سفیر جمهوری اسلامی پاکستان در ایران، روز شنبه ۳۱ مردادماه با علی‌اکبر صالحی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی، دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دیدار، دومین دیدار سفیر پاکستان با رئیس بنیاد ایران‌شناسی در کمتر از یک ماه گذشته به شمار می‌رود و در چارچوب استمرار رایزنی‌ها و تعاملات میان دو طرف در حوزه‌های علمی، فرهنگی و ایران‌شناسی انجام شد.

در این نشست، علی‌اکبر صالحی و عمران احمد صدیقی درباره ظرفیت‌ها و زمینه‌های مشترک میان دو کشور در حوزه‌های فرهنگی و علمی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

رئیس بنیاد ایران‌شناسی در این دیدار با اشاره به اهمیت روابط تاریخی و فرهنگی ایران و پاکستان، بر ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی و بهره‌گیری از زمینه‌های مشترک میان دو کشور تأکید کرد.

صالحی همچنین با اشاره به پیگیری توافقات و موضوعات مطرح‌شده در دیدار پیشین، اظهار کرد: در فاصله میان دو دیدار، در راستای توافقات انجام‌شده، تماس تلفنی با مؤید یوسف، معاون رئیس دانشگاه ملی بیکن‌هاوس پاکستان، درباره برقراری روابط علمی و فرهنگی، به‌ویژه در ارتباط با حوزه ایران‌شناسی، انجام شده است.

سفیر جمهوری اسلامی پاکستان نیز در این دیدار بر اهمیت تعامل و ارتباط میان مراکز علمی و فرهنگی دو کشور تأکید کرد و دیدگاه‌های خود را درباره زمینه‌های همکاری مشترک با بنیاد ایران‌شناسی مطرح کرد.

صدیقی همچنین ضمن گفت‌وگو درباره مسائل روز و تحولات منطقه، از رئیس بنیاد ایران‌شناسی برای ایراد سخنرانی در نشستی با موضوع بررسی سیره رسول اکرم(ص) دعوت به عمل آورد.

در ادامه این دیدار، طرفین بر اهمیت استمرار ارتباطات و گفت‌وگو میان نهادهای علمی و فرهنگی ایران و پاکستان و تقویت زمینه‌های همکاری در حوزه ایران‌شناسی تأکید کردند.

دیدار مجدد سفیر پاکستان و رئیس بنیاد ایران‌شناسی در فاصله کمتر از یک ماه، بیانگر استمرار رایزنی‌ها و تعاملات میان دو طرف و توجه به ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی میان ایران و پاکستان است.

کد مطلب 6924019
زهرا اسكندری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها