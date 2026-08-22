به گزارش خبرگزاری مهر، این دیدار، دومین دیدار سفیر پاکستان با رئیس بنیاد ایرانشناسی در کمتر از یک ماه گذشته به شمار میرود و در چارچوب استمرار رایزنیها و تعاملات میان دو طرف در حوزههای علمی، فرهنگی و ایرانشناسی انجام شد.
در این نشست، علیاکبر صالحی و عمران احمد صدیقی درباره ظرفیتها و زمینههای مشترک میان دو کشور در حوزههای فرهنگی و علمی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
رئیس بنیاد ایرانشناسی در این دیدار با اشاره به اهمیت روابط تاریخی و فرهنگی ایران و پاکستان، بر ظرفیتهای موجود برای توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی و بهرهگیری از زمینههای مشترک میان دو کشور تأکید کرد.
صالحی همچنین با اشاره به پیگیری توافقات و موضوعات مطرحشده در دیدار پیشین، اظهار کرد: در فاصله میان دو دیدار، در راستای توافقات انجامشده، تماس تلفنی با مؤید یوسف، معاون رئیس دانشگاه ملی بیکنهاوس پاکستان، درباره برقراری روابط علمی و فرهنگی، بهویژه در ارتباط با حوزه ایرانشناسی، انجام شده است.
سفیر جمهوری اسلامی پاکستان نیز در این دیدار بر اهمیت تعامل و ارتباط میان مراکز علمی و فرهنگی دو کشور تأکید کرد و دیدگاههای خود را درباره زمینههای همکاری مشترک با بنیاد ایرانشناسی مطرح کرد.
صدیقی همچنین ضمن گفتوگو درباره مسائل روز و تحولات منطقه، از رئیس بنیاد ایرانشناسی برای ایراد سخنرانی در نشستی با موضوع بررسی سیره رسول اکرم(ص) دعوت به عمل آورد.
در ادامه این دیدار، طرفین بر اهمیت استمرار ارتباطات و گفتوگو میان نهادهای علمی و فرهنگی ایران و پاکستان و تقویت زمینههای همکاری در حوزه ایرانشناسی تأکید کردند.
دیدار مجدد سفیر پاکستان و رئیس بنیاد ایرانشناسی در فاصله کمتر از یک ماه، بیانگر استمرار رایزنیها و تعاملات میان دو طرف و توجه به ظرفیتهای موجود برای توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی میان ایران و پاکستان است.
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