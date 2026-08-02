به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه، با علی‌اکبر صالحی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، دو طرف درباره ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و تمدنی ایران و نقش آن در تقویت دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران، معرفی صحیح و مستند فرهنگ، تاریخ و هویت ایرانی در عرصه بین‌المللی و گسترش همکاری‌های مشترک میان بنیاد ایران‌شناسی و وزارت امور خارجه به تبادل نظر پرداختند.

صالحی در این دیدار، با اشاره به جایگاه بنیاد ایران‌شناسی به عنوان مهم‌ترین نهاد ملی در حوزه شناخت و معرفی ایران، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی کشور برای ارائه تصویری دقیق، واقعی و جامع از تمدن و فرهنگ ایران در سطح بین‌المللی تأکید کرد و نقش دیپلماسی عمومی را در تحقق این هدف، راهبردی و اثرگذار دانست.

اسماعیل بقائی نیز با اشاره به اهمیت تعامل میان نهادهای علمی، فرهنگی و دستگاه دیپلماسی، بر نقش بنیاد ایران‌شناسی در تبیین و معرفی مؤلفه‌های هویت ایرانی و تقویت دیپلماسی فرهنگی کشور تأکید کرد و توسعه همکاری‌های مشترک میان مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه و بنیاد ایران‌شناسی را در راستای معرفی هرچه شایسته‌تر ایران در عرصه بین‌المللی، حائز اهمیت دانست.