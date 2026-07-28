دیپلماسی فرهنگی روی میز تهران و پاریس/ صالحی میزبان سفیر فرانسه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیئر کوشار، سفیر جمهوری فرانسه در جمهوری اسلامی ایران، روز سهشنبه ۶ مردادماه، با حضور در بنیاد ایرانشناسی، با علیاکبر صالحی، رئیس بنیاد ایرانشناسی، دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست، طرفین درباره راهکارهای توسعه همکاریهای علمی، فرهنگی و پژوهشی، گسترش تعاملات دانشگاهی، تقویت مطالعات ایرانشناسی، پیشینه روابط فرهنگی دو کشور و برخی مسائل منطقهای و بینالمللی مورد اهتمام مشترک به تبادل نظر پرداختند.
صالحی در این دیدار، با اشاره به جایگاه بنیاد ایرانشناسی بهعنوان مهمترین نهاد تخصصی کشور در حوزه شناخت و معرفی تاریخ، فرهنگ، تمدن و هویت ایران، اظهار داشت: شناخت صحیح و مستند از ایران، زمینهساز گفتوگوهای سازنده و توسعه همکاریهای پایدار میان ملتهاست و دیپلماسی فرهنگی میتواند نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا کند.
رئیس بنیاد ایرانشناسی همچنین بر ضرورت گسترش همکاری میان دانشگاهها و مراکز پژوهشی ایران و فرانسه، اجرای طرحهای مشترک علمی، برگزاری نشستهای تخصصی، تبادل استاد و پژوهشگر و معرفی هرچه دقیقتر ظرفیتهای فرهنگی و تمدنی ایران تأکید کرد.
سفیر جمهوری فرانسه نیز با ابراز خرسندی از حضور در بنیاد ایرانشناسی، این مجموعه را یکی از مراکز مهم علمی و فرهنگی کشور در حوزه ایرانشناسی دانست و بر اهمیت توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی و گسترش ارتباط میان مراکز دانشگاهی و پژوهشی دو کشور تأکید کرد.
در ادامه، دو طرف درباره ظرفیتهای همکاری مشترک در حوزههای آموزشی، پژوهشی و مطالعات تمدنی گفتوگو کردند و بهرهگیری از توان علمی و فرهنگی دو کشور را زمینهای مناسب برای تعمیق شناخت متقابل و توسعه روابط فرهنگی ارزیابی نمودند.
بخش دیگری از این دیدار به بررسی برخی تحولات جاری منطقه و مسائل بینالمللی اختصاص یافت. در این گفتوگوها، طرفین با تأکید بر نقش گفتوگو، دیپلماسی و راهکارهای سیاسی در مدیریت بحرانها و کاهش تنشها، تعامل و همکاری را مهمترین مسیر دستیابی به صلح، ثبات و امنیت پایدار در منطقه دانستند.
در پایان، رئیس بنیاد ایرانشناسی و سفیر فرانسه بر استمرار رایزنیها و توسعه همکاریهای مشترک میان بنیاد ایرانشناسی و مراکز علمی و پژوهشی فرانسه تأکید کردند و ابراز امیدواری نمودند که این تعاملات به شناخت عمیقتر ظرفیتهای فرهنگی و تمدنی دو کشور و تقویت روابط علمی و فرهنگی ایران و فرانسه منجر شود.
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