نقشه راه تحول در تهران تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی، در نشست روز خبرنگار با اشاره به رویکرد مدیریت شهری برای ایجاد تحول در پایتخت اظهار کرد: از همان روزهای نخست، نقشه راهی برای تحول و تغییر شهر تدوین شد و بر اساس این نقشه راه، چهار محور اصلی برای تحول در تهران هدفگذاری شد.
وی افزود: این چهار محور شامل تحول کالبدی و سخت، تحول نرم با محوریت مردم و مشارکت، تحول در ساختار خود شهرداری و تحول فناورانه است و در هر یک از این حوزهها چارچوب مشخصی برای حرکت تدوین شده است.
شهردار تهران با بیان اینکه در روزهای نخست اجرای این برنامه برخی تحقق این اهداف را دشوار میدانستند، گفت: به حمدالله بخشهایی از این برنامه محقق شده و امروز با توجه به زمینهسازیهای انجامشده، مسیر برای آینده تهران نیز فراهم شده است.
حرکت به سمت شهر آینده
زاکانی ادامه داد: در حوزه تحول سخت اتفاقات خوبی رقم خورده و در بخش حملونقل، مترو، اتوبوس، زیرساختهای مترو و حوزه فنی و عمرانی دستاوردهای مختلفی حاصل شده است؛ اما موضوع اصلی این است که تهران در مسیر حرکت به سمت شهری برای آینده قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: دریافت تصویر درست از شهر آینده و انتقال این تصویر به جامعه، برای کندوکاو، ارتقا و امیدآفرینی اهمیت زیادی دارد و رسانهها در این مسیر نقش مهمی ایفا میکنند.
توسعه مدارس و ایجاد مجتمعهای آموزشی
شهردار تهران با اشاره به طرح نوسازی مدارس شهر تهران گفت: امروز صبح آغاز حرکت جدیدی برای نوسازی مدارس تهران رقم خورد و در این طرح، ۸۰۰ مدرسه شهر تهران که فرسوده هستند یا مشکلات مختلفی برای دانشآموزان و معلمان ایجاد کردهاند، هدفگذاری شدهاند.
زاکانی افزود: هدف این است که مدارس به مجتمعهای بزرگ آموزشی تبدیل شوند؛ مجتمعهایی که از ابتدای ورود دانشآموز به مدرسه تا پیش از دانشگاه را دربر بگیرند و در کنار فعالیتهای آموزشی، دارای ظرفیتهای اجتماعی، فرهنگی و فناورانه باشند.
وی ادامه داد: این مجتمعهای بزرگ تعاملی میتوانند نقش پیشران در محیط و محله خود داشته باشند. امروز در مناطق ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۲، ساخت ۲۲ لکه زمین و ۲۹ مجتمع آغاز شد.
شهردار تهران گفت: هدفگذاری ما ایجاد ۴۰۰ مجتمع آموزشی در سطح تهران است و در گام نخست زمینه ایجاد ۸۰ مجتمع فراهم شده که امروز ساخت ۱۰ مجتمع آغاز شد و قرار است ۲۰ مجتمع دیگر نیز در دستور کار قرار گیرد.
زاکانی با اشاره به تفاوت مجتمعهای آموزشی بزرگ با مدارس کوچک اظهار کرد: یک مجتمع آموزشی با ظرفیت ۲ هزار دانشآموز، شرایط متفاوتی نسبت به مدرسهای کوچک با ۱۰۰ دانشآموز دارد و میتواند امکانات و اقتضائات آموزشی، اجتماعی و فرهنگی گستردهتری را در اختیار دانشآموزان قرار دهد.
تقسیم کار میان شهرداری و آموزش و پرورش
وی درباره همکاری شهرداری تهران و وزارت آموزش و پرورش گفت: اشتراک نظر ما با آموزش و پرورش این بود که باید به سمت مجتمعسازی مدارس حرکت کنیم؛ به این معنا که کالبد مدرسه و نگهداری آن با شهرداری باشد و آموزش و پرورش رسیدگی به معلم، دانشآموز و محتوای آموزشی را دنبال کند.
زاکانی افزود: این تقسیم کار میتواند زمینه ایجاد مجتمعهای آموزشی بزرگ و اثرگذار در مناطق مختلف تهران را فراهم کند؛ مجتمعهایی که با محله خود تعامل داشته باشند و در رشد و پیشرفت دانشآموزان و در نهایت کشور نقشآفرین باشند.
مشارکت با دولت و بخش خصوصی
شهردار تهران با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در حوزه مشارکت گفت: یکی از وجوه مدیریت شهری، مشارکت با مردم، نهادها، دستگاهها، دولت و بخش خصوصی است و تلاش میکنیم امور شهر را با استفاده از ظرفیت همه این مجموعهها پیش ببریم.
وی افزود: ما از الگوی گذشته عبور کردهایم و خودمان را برای تقویت و ایجاد زمینه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و پیشبرد امور با مشارکت دولت، نهادها و بخش خصوصی آماده کردهایم.
برنامههای شهرداری در حوزه سلامت، انرژی و مسکن
زاکانی در ادامه به برنامههای مدیریت شهری در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: تفاهمهای خوبی با دولت انجام شده تا بتوانیم در حوزه سلامت شهر تهران خدمات ویژهای ایجاد کنیم.
وی همچنین درباره حوزه انرژی اظهار کرد: در این زمینه تفاهمنامهای چهار جانبه شکل گرفته و رویکرد جدیدی دنبال میشود تا هم انرژی پایدار برای تهران تأمین شود و هم استفاده از انواع انرژیهای پاک مورد توجه قرار گیرد.
شهردار تهران با اشاره به موضوع مسکن نیز گفت: این حوزه اهمیت ویژهای دارد، زیرا مجموعه شهرداریها میتوانند برای حل مشکلات مسکن مردم نقشآفرینی کنند.
زاکانی افزود: ۵۱ درصد شهر تهران اجارهنشین هستند و توجه به نیازهای این بخش برای مدیریت شهری یک امر قطعی است. در این مسیر برنامهریزیهای جدی انجام شده و بهزودی اطلاعرسانی خواهد شد
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