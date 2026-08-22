  1. جامعه
  2. شهری
۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

نقشه راه تحول در تهران تدوین شد

نقشه راه تحول در تهران تدوین شد

شهردار تهران با اشاره به موضوع مسکن، گفت: مجموعه شهرداری‌ها می‌توانند برای حل مشکلات مسکن مردم نقش‌آفرینی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی، در نشست روز خبرنگار با اشاره به رویکرد مدیریت شهری برای ایجاد تحول در پایتخت اظهار کرد: از همان روزهای نخست، نقشه راهی برای تحول و تغییر شهر تدوین شد و بر اساس این نقشه راه، چهار محور اصلی برای تحول در تهران هدف‌گذاری شد.

وی افزود: این چهار محور شامل تحول کالبدی و سخت، تحول نرم با محوریت مردم و مشارکت، تحول در ساختار خود شهرداری و تحول فناورانه است و در هر یک از این حوزه‌ها چارچوب مشخصی برای حرکت تدوین شده است.

شهردار تهران با بیان اینکه در روزهای نخست اجرای این برنامه برخی تحقق این اهداف را دشوار می‌دانستند، گفت: به حمدالله بخش‌هایی از این برنامه محقق شده و امروز با توجه به زمینه‌سازی‌های انجام‌شده، مسیر برای آینده تهران نیز فراهم شده است.

حرکت به سمت شهر آینده

زاکانی ادامه داد: در حوزه تحول سخت اتفاقات خوبی رقم خورده و در بخش حمل‌ونقل، مترو، اتوبوس، زیرساخت‌های مترو و حوزه فنی و عمرانی دستاوردهای مختلفی حاصل شده است؛ اما موضوع اصلی این است که تهران در مسیر حرکت به سمت شهری برای آینده قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: دریافت تصویر درست از شهر آینده و انتقال این تصویر به جامعه، برای کندوکاو، ارتقا و امیدآفرینی اهمیت زیادی دارد و رسانه‌ها در این مسیر نقش مهمی ایفا می‌کنند.

توسعه مدارس و ایجاد مجتمع‌های آموزشی

شهردار تهران با اشاره به طرح نوسازی مدارس شهر تهران گفت: امروز صبح آغاز حرکت جدیدی برای نوسازی مدارس تهران رقم خورد و در این طرح، ۸۰۰ مدرسه شهر تهران که فرسوده هستند یا مشکلات مختلفی برای دانش‌آموزان و معلمان ایجاد کرده‌اند، هدف‌گذاری شده‌اند.

زاکانی افزود: هدف این است که مدارس به مجتمع‌های بزرگ آموزشی تبدیل شوند؛ مجتمع‌هایی که از ابتدای ورود دانش‌آموز به مدرسه تا پیش از دانشگاه را دربر بگیرند و در کنار فعالیت‌های آموزشی، دارای ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و فناورانه باشند.

وی ادامه داد: این مجتمع‌های بزرگ تعاملی می‌توانند نقش پیشران در محیط و محله خود داشته باشند. امروز در مناطق ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۲، ساخت ۲۲ لکه زمین و ۲۹ مجتمع آغاز شد.

شهردار تهران گفت: هدف‌گذاری ما ایجاد ۴۰۰ مجتمع آموزشی در سطح تهران است و در گام نخست زمینه ایجاد ۸۰ مجتمع فراهم شده که امروز ساخت ۱۰ مجتمع آغاز شد و قرار است ۲۰ مجتمع دیگر نیز در دستور کار قرار گیرد.

زاکانی با اشاره به تفاوت مجتمع‌های آموزشی بزرگ با مدارس کوچک اظهار کرد: یک مجتمع آموزشی با ظرفیت ۲ هزار دانش‌آموز، شرایط متفاوتی نسبت به مدرسه‌ای کوچک با ۱۰۰ دانش‌آموز دارد و می‌تواند امکانات و اقتضائات آموزشی، اجتماعی و فرهنگی گسترده‌تری را در اختیار دانش‌آموزان قرار دهد.

تقسیم کار میان شهرداری و آموزش و پرورش

وی درباره همکاری شهرداری تهران و وزارت آموزش و پرورش گفت: اشتراک نظر ما با آموزش و پرورش این بود که باید به سمت مجتمع‌سازی مدارس حرکت کنیم؛ به این معنا که کالبد مدرسه و نگهداری آن با شهرداری باشد و آموزش و پرورش رسیدگی به معلم، دانش‌آموز و محتوای آموزشی را دنبال کند.

زاکانی افزود: این تقسیم کار می‌تواند زمینه ایجاد مجتمع‌های آموزشی بزرگ و اثرگذار در مناطق مختلف تهران را فراهم کند؛ مجتمع‌هایی که با محله خود تعامل داشته باشند و در رشد و پیشرفت دانش‌آموزان و در نهایت کشور نقش‌آفرین باشند.

مشارکت با دولت و بخش خصوصی

شهردار تهران با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در حوزه مشارکت گفت: یکی از وجوه مدیریت شهری، مشارکت با مردم، نهادها، دستگاه‌ها، دولت و بخش خصوصی است و تلاش می‌کنیم امور شهر را با استفاده از ظرفیت همه این مجموعه‌ها پیش ببریم.

وی افزود: ما از الگوی گذشته عبور کرده‌ایم و خودمان را برای تقویت و ایجاد زمینه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و پیشبرد امور با مشارکت دولت، نهادها و بخش خصوصی آماده کرده‌ایم.

برنامه‌های شهرداری در حوزه سلامت، انرژی و مسکن

زاکانی در ادامه به برنامه‌های مدیریت شهری در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: تفاهم‌های خوبی با دولت انجام شده تا بتوانیم در حوزه سلامت شهر تهران خدمات ویژه‌ای ایجاد کنیم.

وی همچنین درباره حوزه انرژی اظهار کرد: در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای چهار جانبه شکل گرفته و رویکرد جدیدی دنبال می‌شود تا هم انرژی پایدار برای تهران تأمین شود و هم استفاده از انواع انرژی‌های پاک مورد توجه قرار گیرد.

شهردار تهران با اشاره به موضوع مسکن نیز گفت: این حوزه اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا مجموعه شهرداری‌ها می‌توانند برای حل مشکلات مسکن مردم نقش‌آفرینی کنند.

زاکانی افزود: ۵۱ درصد شهر تهران اجاره‌نشین هستند و توجه به نیازهای این بخش برای مدیریت شهری یک امر قطعی است. در این مسیر برنامه‌ریزی‌های جدی انجام شده و به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد

کد مطلب 6924027

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها