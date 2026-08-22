حمله پهپادی اوکراین به شرکت تجارت الکترونیک روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فرماندار منطقه سامارا روسیه روز شنبه گفت که پهپادهای اوکراینی در حملات شبانه به یک تأسیسات صنعتی و همچنین یک انبار متعلق به «اوزون»، یک خرده‌فروش آنلاین بزرگ روسی حمله کرده‌اند.

فرماندار ویاچسلاو فدوریشچف در پستی در تلگرام گفت که چندین نفر در این حملات زخمی شده‌اند. او نام تأسیسات صنعتی مورد حمله را ذکر نکرد، اما این منطقه میزبان چندین پالایشگاه نفت است که بارها توسط اوکراین مورد حمله قرار گرفته‌اند.

اوزون، دومین خرده‌فروش آنلاین بزرگ روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که کار در مرکز لجستیک منطقه سامارا در شهر چاپایفسک پس از این حمله که به گفته این شرکت باعث جراحاتی شده است، متوقف شده است.

این حمله تاکنون اولین حمله به اوزون، این خرده‌فروش تجارت الکترونیک است؛ پس از هفته‌ها حمله به رقیب بزرگترش، ویلدبریز، که اوکراین آن را بخشی از یک کمپین گسترده‌تر علیه زیرساخت‌های اقتصادی زیربنایی کمپین نظامی روسیه می‌داند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ۴۵۷ پهپاد اوکراینی را در طول شب سرنگون کرده است.