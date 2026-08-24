به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۵، محمدرضا پوریافر، شهردار منطقه ۵، در جلسه کمیته بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) که با حضور مدیر دبیرخانه HSE شهرداری تهران، رئیس اداره استقرار و توسعه نظام مهندسی شهرداری تهران، نمایندگان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران و جمعی از نهادهای مرتبط برگزار شد.

با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف مخاطرات انبار نفت تهران، این مجموعه را به دلیل مجاورت با مناطق مسکونی و باغات، حجم بالای مواد سوختی و آسیب‌های ناشی از دو حمله در جریان جنگ، یکی از مهم‌ترین و فوری‌ترین کانون‌های خطر ایمنی و زیست‌محیطی منطقه دانست و خواستار اقدام فوری دستگاه متولی برای رفع این مخاطرات شد.‎

پوریافر تأکید کرد: موضوع انبار نفت صرفاً یک مسئله منطقه‌ای نیست و با توجه به ماهیت فعالیت، حجم مواد سوختی و آثار احتمالی آن بر جان شهروندان و محیط‌زیست، نیازمند ورود جدی دستگاه‌های ملی و قانونی است.‎

شهردار منطقه ۵ افزود: ایمنی ساکنان شهران و مناطق پیرامونی باید یکی از معیارهای اصلی در تصمیم‌گیری درباره استمرار فعالیت، بازسازی و توسعه انبار نفت باشد و هرگونه بازسازی یا افزایش ظرفیت باید با رعایت کامل الزامات ایمنی، فاصله مناسب از مناطق مسکونی و ملاحظات زیست‌محیطی انجام شود.

رفع فوری نواقص ایمنی و تقویت آمادگی در برابر بحران‎پوریافر با اشاره به وضعیت ایمنی انبار نفت تهران گفت: مقرر شد تمامی اخطارهای صادرشده احصا، وضعیت اجرای آنها مشخص و نواقص باقی‌مانده به دستگاه متولی ابلاغ شود.‎

وی همچنین بر ضرورت بررسی و تکمیل وضعیت سامانه‌ها و تجهیزات آتش‌نشانی، اطفای حریق، امداد و مدیریت بحران تأکید کرد.‎

شهردار منطقه ۵ با اشاره به ۲ بار مورد حمله قرار گرفتن انبار نفت در جریان جنگ، این موضوع را هشداری جدی برای بازنگری در الزامات ایمنی، مدیریت بحران، دسترسی اضطراری و حفاظت از شهروندان دانست و گفت بازسازی این مجموعه باید به فرصتی برای ایمن‌سازی اساسی و کاهش ریسک تبدیل شود.‎

در همین زمینه، مسیر جایگزین تردد نفتکش‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است. پروژه پل انبار نفت برای اتصال بخش شرقی مجموعه، از طریق عبور از روی رودخانه کن، به بزرگراه شهید باکری آغاز شده است.‎

همچنین مقرر شد نفتکش‌ها و ماشین‌آلات آسیب‌دیده و باقی‌مانده در محدوده ورودی پارک کوهسار تعیین تکلیف و جمع‌آوری شوند.ایمن‌سازی مجتمع گلدیس، پارک‌سوار آزادی و بازارچه جنت‎در این نشست، ایمن‌سازی مجتمع گلدیس، پارک‌سوار آزادی، بازارچه جنت و گودهای پرخطر نیز به عنوان دیگر اولویت‌های رفع مخاطرات ایمنی منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

تأکید بر پایش مستمر ریسک‌ها و تعیین مسئولیت‌ها‎اسماعیل سلیمی، مدیر دبیرخانه HSE شهرداری تهران، نیز ضمن تقدیر از شهردار و همکاران منطقه ۵ به دلیل پیگیری برای رفع مشکلات ایمنی انبار نفت و سایر موضوعات مهم منطقه، بر ضرورت تمرکز بر نقاط بحرانی و ریسک‌های اولویت‌دار تأکید کرد.‎

وی همچنین خواستار پایش مستمر ۳ حوزه حوادث، دارایی‌ها و پیمانکاران و فعالیت‌های پرریسک و ارائه گزارش‌های منظم HSE با تمرکز بر مهم‌ترین ریسک‌ها و اقدامات اصلاحی شد.‎

در این نشست، نوید خورشیدی از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، مهدی مومنی و مهدی طهماسبی از مدیران پیشگیری مناطق یک و دو آتش‌نشانی، کارشناسان سازمان آتش‌نشانی، اسماعیل سلیمی مدیر دبیرخانه HSE شهرداری تهران، حامد آزاد رئیس اداره استقرار و توسعه نظام مهندسی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک، معاون مالی و اداری، معاون فنی و عمران و مدیر HSEمنطقه نیز حضور داشتند و گزارش‌های معاونت‌های خود را ارائه کردند.