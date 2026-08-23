همدان باید به قطب غربالگری و گردشگری سلامت کشور تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی آقامحمدی صبح یکشنبه در آیین گرامیداشت روز پزشک و مقام حکیم ابوعلیسینا در همدان با اشاره به تحولات حوزه سلامت پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد: در سالهای ابتدایی انقلاب کشور برای تامین پزشک عمومی به پزشکان خارجی وابسته بود اما امروز به همت متخصصان داخلی نقاط مختلف کشور به قطبهای درمانی پیشرفته تبدیل شدهاند که نشاندهنده رشد چشمگیر توانمندی علمی ایران است.
وی با تاکید بر اینکه ظرفیت علمی کشور در حوزه پیشگیری و غربالگری به سطح بالایی رسیده است، افزود: همدان به عنوان شهر بوعلیسینا ظرفیت آن را دارد که با برنامهریزی هدفمند به قطب غربالگری کشور بدل شود و رویکرد ما باید بهگونهای باشد که به سراغ مردم برویم و پیش از بروز بیماری اقدامات لازم برای شناسایی و پیشگیری را انجام دهیم.
آقامحمدی با پیشنهاد ایجاد بانک جامع اطلاعات تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی همدان، تصریح کرد: گردآوری نظاممند خدمات و اطلاعات پزشکی در یک سامانه جامع گامی ضروری برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به لزوم توسعه تحقیقات در حوزه گیاهان دارویی اشاره کرد و گفت: با وجود اقدامات اولیه انجام شده فعالیتها در حوزه گیاهان دارویی هنوز متناسب با ظرفیتهای طبیعی همدان نیست و استفاده از روشهای نوین آبخیزداری و بهرهگیری از اراضی کمبازده برای توسعه کشت گیاهان دارویی میتواند نقشی کلیدی در اقتصاد منطقه ایفا کند.
وی با انتقاد از سهم پایین همدان در جذب گردشگران سلامت بهویژه بیماران عراقی، تاکید کرد: گردشگری پزشکی یکی از حوزههایی است که همدان میتواند با تکیه بر دانش بومی و ظرفیتهای درمانی جایگاه خود را ارتقا دهد و همدان باید با تلفیق پزشکی نوین، مهندسی پزشکی و دانش گیاهان دارویی، یک منظومه علمی و درمانی منسجم ایجاد کند.
آقامحمدی در پایان خاطرنشان کرد: میراث ابوعلیسینا برای همدان تنها یک افتخار تاریخی نیست بلکه مبنایی برای ساخت آیندهای علمی و اقتصادی است که باید با اقدام عملی و برنامهریزی دقیق به فرصتی برای توسعه پایدار استان تبدیل شود.
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