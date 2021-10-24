اتحاد و انسجام؛ مهمترین راهکار برای مقابله با دشمنی دشمنان اسلام

ماموستا یحیی اسماعیلی امام جمعه اهل سنت تکاب در گفتگو با خبرنگار مهر، وحدت یکی را یکی از نیازها و اساسی‌ترین مسائل روز مسلمانان دانست و اظهار داشت: امام جعفر صادق (ع) از خانواده وحی و انسان بسیار بزرگواری بودند، از دیدگاه اهل سنت آن حضرت بنیانگذار تشیع هستند. ایشان در جهت وحدت مسلمانان کارهای بسیار مهمی انجام دادند و با روش‌هایی که داشتند به همه اختلافات و فتنه‌انگیزی‌ها پایان دادند. بنابراین روش امامان و بزرگان دین فرهنگ‌سازی در امر وحدت بوده است.

امام جمعه اهل سنت تکاب توجه به مشترکات را راهکاری برای رسیدن به وحدت برشمرد و عنوان کرد: در بررسی فقه تطبیقی به این نتیجه می‌رسیم که مشترکات مذاهب مختلف شیعه و سنی بسیار زیاد است. یکی از کارهایی که در راستای فرهنگ‌سازی امر وحدت می‌توان انجام داد این است که علمای شیعه و سنی در کلاس‌ها و منابر خود از فقه تطبیقی برای مردم بگویند.

وی با اشاره به اینکه امروز مسلمانان از مذهبی که باشند دشمنان مشترک زیادی دارند، گفت: ملحدین، کمونیست‌ها، کفار و معاندین دشمنان مشترک مسلمانان هستند. علما و بزرگان باید دشمنان را به مردم بشناسانند و در این زمینه به مردم اطلاعات داده و آنها را به ضرورت حفظ وحدت در مقابله با دشمنان آگاه سازند؛ علما باید مردم را توجیه کنند که بین شیعه و سنی فرقی نیست،

ماموستا اسماعیلی با بیان اینکه در طول تاریخ یک نمونه پیدا نمی‌شود که امامان خلاف وحدت عمل کرده باشند، تصریح کرد: آنها سختی‌ها و زحمات فراوانی متحمل شدند تا وحدت جامعه اسلامی خدشه‌دار نشود و هیچ گاه فتوایی خلاف وحدت و مصالح جامعه ندادند، همین عمل ایشان سبب پیروزی و ماندگاری راه و روش آنان شد. علما، بزرگان و مجتهدین شیعه و سنی نیز باید اینگونه عمل کنند و در فتوا دادن یا ارائه نظرات یکدیگر را تحمل کرده و با هم مدارا کنند. چرا که نقش علما و بزرگان در حفظ وحدت و یا ایجاد تفرقه نقش بی‌بدیل و فوق العاده مهمی است. اگر علما به این هم توجه نداشته و خدای نکرده فتوای نادرستی بدهند، منحرفین از آنان پیروی کرده و جامعه به سمت جدایی، ضعف و نابودی پیش خواهد رفت.

امام جمعه اهل سنت تکاب ادامه داد: نمونه بارز از نقش علما، فتوای تاریخی مقام معظم رهبری است که سبب جذب حداکثری اهل سنت شد. این فتوا تأثیر بسیار مهمی بر جامعه اهل سنت گذاشت و نظر مسلمانان سنی مذهب را به نظام اسلامی و شیعیان جلب کرد. وقتی مردم می‌بینند یکی از بزرگترین مجتهدین به لحاظ سیاسی فتوایی وحدت آفرین می‌دهد، مردم نیز راه خود را پیدا می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند که تنها راه رسیدن به موفقیت و تعالی وحدت است.

وی تفرقه را یکی از مهمترین ابزارهای دشمنی دشنمان برشمرد و گفت: دشمن اهداف بزرگی دارد و در راه رسیدن به این اهداف ابتدا نقاط حساس جامعه را مورد هدف قرار می‌دهد. یکی از این نقاط مهم و حساس ذهن جوانان و نوجوانان مسلمان است. دشمن با استفاده از فضای مجازی در ذهن مسلمانان به خصوص جوانان مسلمان شبهه ایجاد می‌کند. امروز دشمنان ما با استفاده از فضای مجازی و شبهه‌افکنی در این فضا راه شیطان را دنبال کرده و در پی تحریف افکار مسلمانان هستند. ضرباتی که جنگ نرم و فضای مجازی بر پیکر اسلام و جامعه اسلامی وارد می‌کند کمتر از جنگ سخت نیست بلکه در مواردی بیشتر هم هست.

ماموستا اسماعیلی ادامه داد: جامعه اسلامی باید در مقابل ترفندهای دشمن در فضای مجازی خود را مسلح کند. بر اساس آیات قرآن کریم مسلمانان وظیفه دارند خود را در برابر دشمن مسلح و مجهز کنند تا جایی که دشمن جرأت حمله به آنها را نداشته باشد. این دستور درباره جنگ نرم نیز وجود دارد، مسلح شدن در جنگ نرم یعنی آگاهی و اطلاعات کافی داشتن. به این معنا که مسلمانان با دست پر و با آگاهی و استدلال در فضای مجازی حاضر شده و پاسخ دشمن را بدهند و فضای غبارآلود پر از شبهه را روشن و شفاف سازند. مسلمانان باید خود را به نیروی فکری و ذهنی مجهز کنند، باید به قدر مجهز و آماده باشند که بتوانند دشمن را در فضای مجازی و حقیقی به عقب برانند. باید افراد خبره‌، عالم و آگاهی را در این خصوص تربیت کرده و فضای مجازی خود را تقویت کنند. تنها راه نجات و خلاصی از توطئه و دشمنی دشمن در فضای حقیقی و مجازی قوی شدن در همه عرصه‌ها است.

امام جمعه تکاب در پایان خاطرنشان کرد: هفته وحدت نماد همدلی است از این رو اخلاق حسنه و تقوا باید محور امور باشد و برادران اهل سنت و تشیع باید در همه شرایط و در طول سال وحدت را حفظ کنند. ارمغان وحدت عدالت، نظم و همدلی و در مقابل تفرقه عامل سقوط و تضعیف است.