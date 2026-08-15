به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود رضایی عصر شنبه در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار در رامسر، رسانه را یکی از ارکان اثرگذار در فضای فکری و اجتماعی جامعه دانست و اظهار کرد: خبرنگاران با قلم و کلمه خود نقش مهمی در آگاهی‌بخشی، انتقال واقعیت‌ها و جهت‌دهی به افکار عمومی دارند.

وی با اشاره به تغییر ماهیت میدان‌های تقابل در دنیای امروز افزود: همان‌طور که نیروهای مسلح وظیفه حفاظت از مرزهای کشور و امنیت فیزیکی جامعه را بر عهده دارند، رسانه‌ها نیز در عرصه روایت و فضای فکری جامعه مسئولیت مهمی دارند.

فرمانده سپاه رامسر، گسترش جنگ ترکیبی و افزایش سرعت انتشار اطلاعات در فضای مجازی را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: اخبار جعلی، شایعات و روایت‌های فریبکارانه می‌توانند با ایجاد ناامیدی و بی‌اعتمادی، انسجام اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهند؛ بنابراین رسانه‌ها باید با هوشیاری و مسئولیت‌پذیری با این جریان مقابله کنند.

رضایی ادامه داد: در شرایطی که تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی به یکی از مهم‌ترین ابزارهای انتقال اطلاعات تبدیل شده‌اند، رسانه‌ای که روایت نخست یک رویداد را ارائه می‌کند، تأثیر قابل توجهی بر برداشت افکار عمومی خواهد داشت.

وی با تأکید بر ضرورت روایت دقیق و مستند گفت: میان روایت حقیقت و صرفاً گزارش یک رویداد تفاوت وجود دارد و خبرنگار حرفه‌ای باید با نگاه تخصصی، اطلاعات را بررسی و واقعیت را مسئولانه در اختیار مردم قرار دهد.

فرمانده سپاه رامسر خاطرنشان کرد: رسانه‌ها باید اجازه ندهند اخبار کذب و روایت‌های فریبکارانه جای حقیقت را بگیرند و قلم خبرنگار باید در مسیر آگاهی، حقیقت، مطالبه‌گری صحیح و تقویت امید اجتماعی قرار گیرد.

رضایی با بیان اینکه قلم خبرنگار سلاح او است، افزود: این ابزار ارزشمند نباید برای ایجاد ناامیدی و تشویش در جامعه مورد استفاده قرار گیرد، بلکه باید در مسیر بیان واقعیت‌ها، دفاع از منافع مردم و اصلاح امور به کار گرفته شود.

وی همچنین بر ضرورت ارتباط مستمر میان رسانه‌ها و مسئولان تأکید کرد و گفت: تعامل حرفه‌ای رسانه با مدیران می‌تواند به دسترسی بهتر خبرنگاران به اطلاعات صحیح، انعکاس دقیق‌تر اخبار و افزایش اثرگذاری رسانه در جامعه کمک کند.

تأکید مسئولان بر نقد منصفانه و مطالبه‌گری مستند

در ادامه این مراسم، دادستان عمومی و انقلاب رامسر نیز با تأکید بر جایگاه قانونی آزادی مطبوعات، رعایت مسئولیت حرفه‌ای در فعالیت رسانه‌ای را ضروری دانست و گفت: آزادی رسانه به معنای انتشار مطالب بدون بررسی و مستندات نیست و حقوق اشخاص و امنیت روانی جامعه باید در فرآیند اطلاع‌رسانی مورد توجه قرار گیرد.

بهمن سام‌خانیان با بیان اینکه خبر باید از تحلیل، نقد و شایعه تفکیک شود، اظهار کرد: رسانه‌ها در چارچوب قانون حق نقد عملکردها را دارند، اما این نقد باید منصفانه، مستند و با هدف اصلاح امور باشد.

وی همچنین بر پرهیز از انتشار شتاب‌زده اخبار در زمان وقوع حوادث تأکید کرد و افزود: در مراحل نخست یک حادثه ممکن است اطلاعات کامل نباشد و رسانه باید پیش از انتشار عمومی، صحت مطالب را بررسی کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری رامسر نیز با تأکید بر نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی و مطالبه‌گری گفت: رسانه‌ها در کنار پیگیری مطالبات عمومی باید شرایط جامعه، ظرفیت‌های موجود و اقتضائات زمانی را نیز در نظر بگیرند.

کمیل شعبانیان بر رعایت اصول حرفه‌ای در رسانه‌های رسمی تأکید کرد و گفت: صحت خبر، شأن اطلاع‌رسانی و رعایت اصول حرفه‌ای باید در انعکاس مطالب مورد توجه قرار گیرد و مطالبه‌گری نیز از مسیرهای منسجم و مسئولانه دنبال شود.

وی همچنین از تلاش فرمانداری برای تقویت مرجعیت اطلاع‌رسانی و به‌روزرسانی سایت این مجموعه خبر داد و گفت: تقویت مسیر اطلاع‌رسانی رسمی می‌تواند به دسترسی بهتر مردم ورسانه‌ها به اطلاعات صحیح کمک کند.