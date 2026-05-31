به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهرا(س) با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو بخشنامه ابلاغی شماره ۲.۳۸۷۵۳ مورخ ۱۴۰۵.۰۲.۳۱ معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تغییراتی در نحوه برگزاری کلاس‌های درسی در هفته‌های باقی‌مانده از نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعمال شد.

بر اساس این اطلاعیه، کلیه دروس تحصیلات تکمیلی از روز شنبه ۹ خردادماه به صورت حضوری ادامه خواهد یافت و تداوم شرایط فعلی نیز برای هفته‌های باقی‌مانده بلامانع است.

همچنین اعلام شد تمامی امتحانات پایان نیم‌سال جاری در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به صورت حضوری برگزار می‌شود، در حالی که امتحانات مقطع کارشناسی به صورت برخط از طریق سامانه آموزش مجازی انجام خواهد شد.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است که دانشجویان غیربومی مقاطع تحصیلات تکمیلی می‌توانند برای حضور و اسکان در خوابگاه، با معاونت دانشجویی دانشگاه و اداره خوابگاه دانشجویی هماهنگ کنند. بنا براعلام دانشگاه، اسکان در خوابگاه بدون تغذیه خواهد بود.

همچنین تأکید شده است که کلیه دروس مقطع کارشناسی همچنان به صورت آنلاین از طریق سامانه آموزش مجازی (LMS) و مطابق روال جاری برگزار خواهد شد.