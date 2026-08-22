بازوند: عملیات اجرای کمربند غربی اندیمشک آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در جریان بازدید از مراحل آغازین عملیات اجرای کمربند غربی اندیمشک با اشاره به جایگاه این شهرستان در شبکه ارتباطی کشور اظهار کرد: اندیمشک یکی از مهمترین ورودیهای شمال استان خوزستان است و به دلیل قرار گرفتن در مسیر تردد حجم قابل توجهی از ترافیک ورودی و خروجی استان و همچنین ارتباط با بنادر و مرزهای کشور، از جایگاه ویژهای در شبکه حملونقل برخوردار است.
وی با بیان اینکه نبود کمربندی غربی یکی از خلأهای مهم شبکه ارتباطی اندیمشک به شمار میرود، افزود: با توجه به حجم تردد موجود در این منطقه، احداث کمربند غربی اندیمشک یک ضرورت برای ساماندهی جریان ترافیک و ارتقای ایمنی تردد در این شهرستان است. این پروژه بخشی از کریدور بزرگراهی غرب کشور در استان خوزستان محسوب میشود و تکمیل آن میتواند یک حلقه مهم از این شبکه ارتباطی را تکمیل کند.
بازوند بیان کرد: یکی از اهداف اصلی اجرای این پروژه، جلوگیری از ورود خودروها، بهویژه وسایل نقلیه سنگین و ماشینآلات عبوری با مقصد اهواز، به داخل شهر اندیمشک و کمربندی قدیم است. با ایجاد این مسیر، ترافیک عبوری از محدوده شهری خارج میشود و امکان توزیع مناسبتر جریان ترافیک در شبکه پیرامونی شهرستان فراهم خواهد شد.
وی با اشاره به نقش این محور در دسترسی به مراکز مهم منطقه ادامه داد: کمربند غربی اندیمشک علاوه بر اینکه مسیر تردد ایمنتر و مناسبتری را برای دسترسی به پایانههای مرزی، میادین نفتی و بنادر فراهم میکند، از نظر تردد راهیان نور و زائران اربعین حسینی نیز اهمیت دارد و میتواند ظرفیت شبکه راههای منطقه را برای پاسخگویی به این حجم از تردد ارتقا دهد.
مدیرعامل شرکت ساخت تصریح کرد: اجرای این کمربندی آثار مستقیمی بر زندگی و تردد مردم اندیمشک خواهد داشت. کاهش ترافیک عبوری و بهویژه تردد خودروهای سنگین در محدوده شهری، کاهش نقاط تعارض و تصادفات درونشهری، کاهش زمان سفر و مصرف سوخت و همچنین کاهش آلودگی و مخاطرات زیستمحیطی از جمله نتایجی است که با بهرهبرداری از این مسیر دنبال میشود.
وی یادآور شد: کریدور بزرگراهی غرب کشور در استان خوزستان حدود ۳۱۱ کیلومتر طول دارد و با تکمیل پروژههای باقیمانده، این مسیر با پیشرفت فیزیکی بیش از صددرصد در مسیر اتمام قرار خواهد گرفت. تلاش ما این است که با تمرکز بر حلقههای باقیمانده، پیوستگی این کریدور را در استان خوزستان برقرار کنیم تا آثار آن در ارتقای ایمنی، کاهش زمان سفر و تسهیل جابهجایی در منطقه بهصورت کامل محقق شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای حملونقل زمانی اثر واقعی خود را نشان میدهد که پروژهها در قالب یک شبکه پیوسته و کارآمد به بهرهبرداری برسند. کمربند غربی اندیمشک نیز از همین منظر اهمیت دارد و با تکمیل آن، علاوه بر کاهش بار ترافیکی از شهر، یک اتصال مهم در کریدور غرب کشور در استان خوزستان تکمیل خواهد شد.
نظر شما