۱۶ اقدام راهبردی در حوزه اصلاح ساختار و حکمرانی صنعت آب و برق انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مرتضی بخشایش مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری وزارت نیرو، با اشاره به ۱۶ اقدام راهبردی در حوزه اصلاح ساختار و حکمرانی صنعت آب و برق، از انجام مطالعات اصلاح ساختار بخش برق و انرژی و آب، ارتقای ساختارهای امنیت فضای مجازی، تدوین برنامه اقدام ویژه برای شرایط اضطراری، مستندسازی ۱۵۱ تجربه موفق مدیریتی و فنی و انعقاد تفاهم‌نامه‌های متعدد با دستگاه‌های همکار خبر داد.

بخشایش با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اصلاح ساختار و حکمرانی صنعت آب و برق، گفت: در اجرای بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم، مطالعات و طرح اصلاح ساختار و حکمرانی بخش برق و انرژی انجام و مدل نهایی آن جهت تصویب به سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شده است.

وی افزود: همچنین مطالعات و بررسی‌های تخصصی در خصوص اصلاح ساختار و حکمرانی بخش آب در اجرای بند الف ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم نیز انجام شده است.

بخشایش با اشاره به ارتقاء و بهبود ساختارهای سازمانی حوزه امنیت فضای مجازی، انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق و بهداشت، ایمنی و محیط زیست، تصریح کرد: در حوزه شرایط جنگی نیز اقدامات مؤثری انجام شده است، از جمله مطالعه آینده‌پژوهی حکمرانی آب و برق در مواجهه با مخاطرات ژئوپلیتیکی و شرایط بحرانی نوظهور، تدوین برنامه اقدام ویژه وزارت نیرو برای شرایط اضطراری و تهیه گزارش اقدامات تاب‌آوری و تداوم خدمت‌رسانی.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری وزارت نیرو ادامه داد: نشست‌های تخصصی و گفتمان‌سازی در حوزه‌های مرتبط با آب و برق از جمله بارورسازی ابرها و مدیریت مصرف برگزار شده و برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم در صنعت آب و برق تدوین، ابلاغ و پیشبرد شده است.

وی با اشاره به مستندسازی ۱۵۱ تجربه موفق مدیریتی و فنی صنعت آب و برق، گفت: توسعه تعاملات بین‌دستگاهی و انعقاد تفاهم‌نامه‌های متعدد از جمله تفاهم‌نامه توسعه و آموزش مدیران در حوزه حکمرانی متعالی با دانشگاه دفاع ملی، تفاهم‌نامه مدیریت مصرف آب و برق با رویکرد بهره‌وری با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تفاهم‌نامه تقویت رویکردهای فرهنگی در حوزه آب با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تفاهم‌نامه نهادینه‌سازی رویکردهای بهره‌وری با انجمن بهره‌وری ایران از دیگر اقدامات انجام‌شده است.

بخشایش از تدوین و پیشبرد برنامه‌های ارتقای بهره‌وری بخش آب و برق خبر داد و گفت: برنامه‌های ارتقای بهره‌وری خدمات وزارت نیرو در اجرای جزء یک بند ب ماده ۱۱۱ قانون برنامه هفتم نیز تدوین و پیشبرد شده است.

وی با اشاره به سنجش شاخص‌های کلیدی و بهره‌وری و انتشار شش جلد سالنامه بهره‌وری در بخش‌های آب، برق و آبفا، افزود: اخذ موافقت از سازمان ملی استاندارد ایران به منظور تدوین استاندارد مدیریت ریسک - راهنمای مدیریت ریسک نوآیند برای ارتقای تاب‌آوری در صنعت آب و برق نیز انجام شده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری وزارت نیرو در پایان از طراحی و استقرار سامانه امین (سامانه اطلاعات مدیران و استعدادهای مدیریتی وزارت نیرو)، تدوین شایستگی‌های اختصاصی برای کلیه پست‌های مدیریتی ستاد وزارت نیرو، طراحی و بهبود فرایندها با هدف الکترونیکی و هوشمندسازی فرایندهای خدمات شناسه‌دار وزارت نیرو و تدوین و انتشار مجموعه‌های نظام‌های مدیریتی در صنعت آب و برق خبر داد.