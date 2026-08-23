آغاز معاملات ثانویه صندوق نقره نقراط

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران، معاملات ثانویه صندوق سرمایهگذاری کالایی آگاه۱، با نماد معاملاتی «نقراط»، از روز دوشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۵ در بورس کالای ایران آغاز میشود.
بر اساس اعلام بورس کالا، معاملات این صندوق، با تمرکز بر فلز نقره، از ساعت ۱۱:۴۵ تا ۱۸ انجام خواهد شد و فعالان بازار میتوانند از طریق کارگزاران دارای مجوز و بهصورت برخط در معاملات آن مشارکت کنند.
براساس اطلاعیه مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی، حد نوسان قیمت روزانه نماد «نقراط» معادل ۱۰ درصد نسبت به قیمت پایانی روز قبل تعیین شده است.
همچنین صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه، بهعنوان بازارگردان این صندوق، موظف است تعهدات بازارگردانی خود را مطابق تعهدنامه مربوط اجرا کند.
صندوق سرمایهگذاری کالایی آگاه۱ براساس مقررات، اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت خواهد کرد.
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