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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۳۰

آغاز معاملات ثانویه صندوق نقره نقراط

آغاز معاملات ثانویه صندوق نقره نقراط

بورس کالای ایران اعلام کرد: معاملات ثانویه صندوق سرمایه‌گذاری کالایی آگاه۱، با نماد معاملاتی «نقراط»، از روز دوشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۵ آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران، معاملات ثانویه صندوق سرمایه‌گذاری کالایی آگاه۱، با نماد معاملاتی «نقراط»، از روز دوشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۵ در بورس کالای ایران آغاز می‌شود.

بر اساس اعلام بورس کالا، معاملات این صندوق، با تمرکز بر فلز نقره، از ساعت ۱۱:۴۵ تا ۱۸ انجام خواهد شد و فعالان بازار می‌توانند از طریق کارگزاران دارای مجوز و به‌صورت برخط در معاملات آن مشارکت کنند.

براساس اطلاعیه مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی، حد نوسان قیمت روزانه نماد «نقراط» معادل ۱۰ درصد نسبت به قیمت پایانی روز قبل تعیین شده است.

همچنین صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه، به‌عنوان بازارگردان این صندوق، موظف است تعهدات بازارگردانی خود را مطابق تعهدنامه مربوط اجرا کند.

صندوق سرمایه‌گذاری کالایی آگاه۱ براساس مقررات، اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت خواهد کرد.

کد مطلب 6925272
علی فروزانفر

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