تحقق ایجاد ۷۴۰ فرصت شغلی در قوچان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طاحونهبان شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و شهدای دولت و تبریک هفته دولت، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۹ پروانه بهرهبرداری صنعتی در قوچان فعال است که مجموع سرمایهگذاری انجامشده در این واحدها حدود ۲.۷ همت و میزان اشتغال آنها ۹۰ نفر است.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت قوچان افزود: در حوزه معدن نیز ۱۳ پروانه بهرهبرداری معدنی معتبر در شهرستان وجود دارد که مواد معدنی مختلفی از جمله کلسیت و سنگ را شامل میشود.
وی ادامه داد: در بخش تجارت خارجی و داخلی نیز در حال حاضر ۸۹ کارت پیلهوری فعال در شهرستان وجود دارد و همچنین ۷ هزار و ۸۱۶ واحد صنفی در قالب ۲۱ اتحادیه و یک اتاق اصناف فعالیت میکنند.
طاحونهبان با اشاره به عملکرد اداره صمت قوچان از شهریورماه ۱۴۰۴ تا شهریورماه ۱۴۰۵ گفت: در حوزه برنامه اشتغال هدفگذاری انجامشده ۷۰۷ نفر بود که با تحقق اشتغال برای ۷۴۰ نفر عملکرد شهرستان به بیش از ۱۰۰ درصد رسید.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت قوچان بیان کرد: در زمینه راهاندازی واحدهای صنعتی جدید نیز هدفگذاری برای صدور ۱۰ فقره پروانه بهرهبرداری بود که در این مدت ۱۶ فقره پروانه بهرهبرداری صادر شد و در بخش سرمایهگذاری نیز ۲۱۰ درصد و در حوزه اشتغال ۱۵۰ درصد تحقق برنامه داشتیم.
وی با اشاره به رشد شاخصهای صنعتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته تصریح کرد: در این مدت تعداد واحدهای صنعتی ۱۷۵ درصد، میزان سرمایهگذاری ۶۸۰ درصد و میزان اشتغال ۲۴۰ درصد رشد داشته است.
طاحونهبان همچنین از صدور ۹ فقره جواز تأسیس و توسعه صنعتی خبر داد و گفت: این مجوزها با پیشبینی سرمایهگذاری ۲.۹ همت و ایجاد اشتغال برای ۸۴۷ نفر صادر شده است.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت قوچان به استفاده از ظرفیت دانشگاهها برای توسعه صنعت شهرستان اشاره کرد و گفت: از ظرفیت دانشگاه صنعتی قوچان و دانشگاه فردوسی مشهد برای کمک به واحدهای صنعتی استفاده شده است.
وی افزود: در حوزه بازاریابی نیز از اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد دعوت شد تا با برگزاری جلسات تخصصی، برای ارتقای فروش واحدهای صنعتی کمک کنند. همچنین در زمینه تدوین برنامههای توسعه تولید، همکاری خوبی با دانشگاه صنعتی قوچان شکل گرفته و اقدامات مؤثری در زمینه ارتباط دانشگاه و صنعت انجام شده است.
کاهش صدور پروانههای صنفی بدون مجوز در قوچان
طاحونهبان گفت: در ابتدای مسئولیت بنده، نسبت واحدهای صنفی فاقد پروانه به واحدهای دارای پروانه در شهرستان ۱۲.۸ درصد بود که این میزان به ۴.۲ درصد کاهش یافته است.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت قوچان افزود: با این کاهش، رتبه قوچان در استان نیز از رتبه ۱۵ به رتبه پنجم ارتقا پیدا کرده که این موفقیت حاصل همکاری و همراهی اعضای کمیسیون نظارت و مجموعههای مرتبط بوده است.
وی درباره عملکرد حوزه بازرسی نیز اظهار کرد: از شهریورماه سال گذشته تا شهریورماه امسال، ۳ هزار و ۱۲ فقره بازرسی در سطح شهرستان انجام شده که منجر به تشکیل ۳۴۰ پرونده تخلف به ارزش ۱۹ میلیارد ریال شده است.
طاحونهبان افزود: حدود ۱۱.۳ درصد از بازرسیهای انجامشده منجر به تشکیل پرونده تخلف شده و میزان رضایت شاکیان از روند رسیدگی به شکایات نیز ۸۱ درصد بوده است.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت قوچان تأکید کرد: رویکرد اداره صمت حرکت از بازرسیهای صرفاً شکلی به سمت بازرسیهای کیفی و مؤثر است به طوری که ارزش ریالی پروندههای تخلف در سال گذشته حدود ۹۸ میلیون ریال بود که امسال به ۴۲۸ میلیون ریال افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: این افزایش نشان میدهد بازرسیها از مواردی مانند صرفاً عدم درج قیمت، به سمت شناسایی تخلفات مؤثرتری همچون گرانفروشی و برخورد با متخلفان سوق پیدا کرده است.
طاحونهبان گفت: با توجه به اینکه حدود ۱۱.۳ درصد بازرسیهای انجامشده در شهرستان منجر به تشکیل پرونده تخلف شده است، قوچان در این شاخص در جایگاه ششم شهرستانهای استان قرار گرفته است.
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