به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاکبر منصوری صبح دوشنبه در دیدار فرماندار رزن به مناسب هفته دولت با تبریک هفته دولت به دولتمردان و مسئولان، اظهار کرد: مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی، بالاترین افتخار و در حقیقت یک فرصت برای خدمترسانی به مردم است.
وی با تاکید بر اینکه هفته دولت فرصتی برای ارائه عملکرد و تبیین دستاوردهای نظام و دولت برای مردم است، افزود: باید از این فرصت استفاده کرد تا ظرفیتهایی که در شهرستان فعال شده و نقاط قوت و دستاوردهای مجموعه مدیریتی برای مردم تشریح شود.
امام جمعه رزن با اشاره به برنامههای هفته دولت در شهرستان گفت: امسال ۱۶۰ پروژه در قالب طرحهای قابل بهرهبرداری و پروژههای کلنگزنی با اعتباری افزون بر ۷۶۰ میلیارد تومان در شهرستان رزن اجرا میشود که این حجم از پروژهها در شرایط دشوار کشور قابل تقدیر است.
حجت الاسلام منصوری با بیان اینکه اجرای این پروژهها در شرایطی انجام شده که کشور با فشارها و تهدیدهای مختلف مواجه بوده است، عنوان کرد: در کنار تلاش نیروهای مسلح و حضور مردم در میدان، مسئولان در عرصه اجرایی و مدیریتی نیز با خدمترسانی به مردم امید دشمن را خنثی کردهاند.
وی ادامه داد: قدردان مسئولانی هستیم که با نیت خالصانه و مجاهدانه هم در برابر دشمن ایستادگی میکنند و هم برای مردم خدمترسانی دارند.
امام جمعه رزن همچنین با تقدیر از حضور میدانی فرماندار رزن در کنار مردم، گفت: فرماندار رزن در مقایسه با بسیاری از فرمانداران استان حضور پررنگی در میدان و در کنار مردم داشته و این موضوع شایسته تقدیر است.
حجت الاسلام منصوری با تاکید بر ضرورت توجه به نقاط ضعف در کنار بیان دستاوردها، اظهار کرد: هفته دولت تنها زمان بیان نقاط قوت نیست و اگر ضعفهایی وجود دارد باید شناسایی شود تا با همکاری و همافزایی برای سال آینده برطرف شوند.
وی افزود: مسئولان باید برای جذب اعتبارات تلاش بیشتری داشته باشند و پیگیری برای جذب اعتبارات نباید به تاخیر بیانجامد چرا که با توجه به شرایط اقتصادی حتی جذب چند ماه زودتر یک اعتبار میتواند در اجرای پروژهها اثرگذار باشد.
امام جمعه رزن با اشاره به ظرفیتهای شهرستان در حوزه اقتصادی، گفت: استفاده از ظرفیت نیروگاههای خورشیدی یکی از راهکارهای مهم در شرایط جنگ اقتصادی و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی است و باید این ظرفیت بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین توسعه گلخانهها را از دیگر ظرفیتهای مهم شهرستان دانست و افزود: گلخانهها ظرفیت مناسبی برای رونق تولید، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد شهرستان هستند و باید با جدیت دنبال شوند.
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