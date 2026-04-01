پرداخت مالیات حقوق بهمن و ارسال فهرست حقوق اسفند تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، محمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به شرایط ناشی از تحمیل جنگ بر کشور و ضرورت همراهی با فعالان اقتصادی، اظهار کرد: در اجرای مصوبات مراجع ذی‌صلاح و به‌منظور تسهیل انجام تکالیف قانونی مودیان، مواعد مقرر برای پرداخت و ارسال اطلاعات مربوط به مالیات حقوق تمدید شده است.

وی تأکید کرد: بر اساس این تصمیم، تمامی مؤدیان می‌توانند نسبت به پرداخت مالیات حقوق بهمن‌ماه ۱۴۰۴ و نیز تسلیم فهرست حقوق اسفندماه ۱۴۰۴ تا پایان روز ۳۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ اقدام کنند.

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین تاکید کرد: این تمدید در راستای حمایت از واحدهای اقتصادی، کاهش فشارهای ناشی از شرایط ویژه کشور و فراهم ساختن فرصت کافی برای انجام تکالیف قانونی در حوزه مالیات حقوق انجام شده است.