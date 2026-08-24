به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی بندپی امروز دوشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۵، در گفتوگو با برنامه «صف اول»، که به صورت زنده از شبکه خبر پخش شد، از برنامههای دولت برای مقابله با اثرات بحرانهای اخیر بر صنعت گردشگری، تسهیلات اعتباری جدید برای مسافران و تلاش برای تقویت دیپلماسی گردشگری در کشورهای عضو «بریکس» خبر داد.
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی در این برنامه زنده تلویزیونی، ضمن بررسی وضعیت گردشگری در سال گذشته، با اشاره به وقوع جنگ دوازده روزه و حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: این حوادث باعث ایجاد فراز و نشیب در آمار گردشگری شد به گونهای که اگرچه در ماههای پس از جنگ با کاهش گردشگری خارجی روبهرو شدیم، اما گردشگری داخلی با تغییر پارادایم از «تفریحمحوری» به «امنیتمحوری» (انتقال به مکانهای امن)، همچنان فعال باقی ماند. که پس از گذشت بحران، روند رشد دوباره به حالت مثبت بازگشته است.
رونمایی از سفر کارت تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای هر نفر
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، افزود: با هدف حمایت از افزایش نشاط و سفرهای تابستانی، تفاهمنامه جدید میان این وزارتخانه و بانک رفاه منعقد خواهد شد که طبق این طرح، مسافران میتوانند از «کارت سفر» یا «کارت سیمرغ» تا سقف اعتبار تا ۵۰۰ میلیون تومان استفاده کنند.
او ادامه داد: این تسهیلات در سه سطح زمانی ۴ ماهه، ۱۲ ماهه و ۲۴ ماهه با نرخهای بهره متفاوت در اختیار مسافران قرار میگیرد تا در شرایطی که نقدینگی کافی ندارند، بتوانند از واحدهای اقامتی استفاده کنند. این طرح از هفته آینده به صورت عملیاتی آغاز میشود.
محسنی بندپی همچنین در بخش دیگری از گفتوگو، به تلاشهای ایران برای افزایش گردشگر خارجی اشاره کرد و گفت: ما در تعامل با سازمان جهانی گردشگری و از طریق حضور در نمایشگاههای بینالمللی، بر توانمندیهای تمدنی ایران تأکید میکنیم.
او همچنین با اشاره به توافقها در کشورهای عضو بریکس، بر لزوم حل مشکل حملونقل هوایی تأکید کرد و از طرح «آزادی پنجم» یاد کرد و گفت: اگر بتوانیم با تصویب مقررات لازم در مجلس، به ایرلاینهای خارجی اجازه انجام پروازهای داخلی (مانند شیراز به مشهد) را بدهیم، کمبود ناوگان هوایی ما به خوبی جبران خواهد شد.
حمایت از اقتصاد خرد و جبران خسارتها
معاون گردشگری کشور با اشاره به تخصیص بودجه برای اشتغالزایی، از حذف محدودیتهای بیمه تامین اجتماعی برای فعالان بومگردی و صنایعدستی خبر داد که موجب افزایش انگیزه در این حوزه شده است.
محسنی بندپی در پایان صحبتهای خود با اشاره به خسارتهای وارده در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، گفت: با وجود خسارات وارده به برخی سایتهای تاریخی و زیرساختهای هتلی در ۱۳ استان، با تدابیر حفاظتی، از آسیب دیدن اشیای موزه جلوگیری شد. برآورد اولیه خسارت به سایتهای تاریخی حدود ۷.۵ همت است که در مسیر جبران قرار دارد.
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