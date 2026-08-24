پرداخت بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال مستمری به مددجویان کمیته امداد نهاوند

امین یوسفوند در گفتوگو با خبرنگار مهر با تبریک فرارسیدن هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، اظهار کرد: هفته دولت فرصتی مغتنم برای تبیین خدمات نظام اسلامی و تشریح دستاوردهای نهادهای حمایتی در مسیر گرهگشایی از مشکلات اقشار نیازمند و محروم جامعه است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در راستای تامین امنیت معیشتی مددجویان افزود: کمیته امداد نهاوند در پنج ماهه نخست سال جاری بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال مستمری بهصورت ماهانه و منظم به حساب ۵ هزار و ۸۰۰ خانواده تحت پوشش واریز کرده است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) نهاوند با تاکید بر اینکه پرداخت مستمری تنها بخشی از بسته حمایتی این نهاد است، تصریح کرد: در کنار کمکهای معیشتی مستقیم خدماتی نظیر تسهیلات اشتغالزایی، تامین و بهسازی مسکن، حمایتهای درمانی، خدمات مشاورهای و فرهنگی و همچنین پرداخت کمکهای موردی با هدف توانمندسازی پایدار خانوادهها در اولویت اجرایی قرار دارد.
یوسفوند نقش مشارکتهای مردمی را در ارتقای سطح خدمات حمایتی بسیار کلیدی دانست و گفت: همراهی خیران، نیکوکاران و مراکز نیکوکاری شهرستان نهاوند همواره بازوی توانمند این نهاد در خدمترسانی بوده است و امیدواریم این همدلی در ایام هفته دولت و در طول سال بیش از پیش تقویت شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: توانمندسازی اقتصادی و صیانت از کرامت انسانی مددجویان ماموریت اصلی کمیته امداد است و این مجموعه با تمام ظرفیت برای تحقق اهداف عدالت اجتماعی و محرومیتزدایی در شهرستان تلاش میکند.
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